Cristiano Ronaldo volvió a convertir: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000

El astro portugués volvió a marcar, esta vez ante Abha por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita.

El astro portugués, Cristiano Ronaldo , convirtió su gol N.º 979 en su carrera en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante Abha , por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Ronaldo está a solo 21 tantos de llegar a los 1.000 que tiene como objetivo, a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol; su perseguidor sigue siendo el vigente astro argentino, Lionel Messi , con 927 , que además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro .

A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Ângelo Gabriel desde la derecha, CR7 conectó de cabeza para abrir el marcador a favor del Al Nassr . La pelota entró junto al palo luego de elevarse más que sus compañeros y rivales, una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

Es una LOCURA la definición de Cristiano Ronaldo. Su gol 979 y lo hizo con 41 años.



Realmente, cuantos jugadores del mundo ACTUALMENTE pueden hacer este gol?????



Es inexplicable. pic.twitter.com/CalDNlWq4G — MT2 (@madrid_total2) September 9, 2026

El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 58 del complemento con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.

Cristiano, el "joven" de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.

Además, "El Bicho" divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde; mientras que los 833 se dividen en su estadía en el Sporting de Lisboa, donde debutó; el Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar; el Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la "Casa Blanca" con 4 UEFA Champions League; la Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.

Los 979 goles de Cristiano Ronaldo

Sporting CP: 5 goles

Manchester United: 145 goles

Real Madrid: 451 goles

Juventus: 101 goles

Al Nassr: 131 goles

Selección de Portugal: 146

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían jugar juntos?

La despedida de Carlos Tevez podría tener una imagen inédita para el fútbol mundial. El Apache prepara su partido homenaje y, según la información difundida, tiene la intención de invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos figuras que marcaron una época y que nunca compartieron equipo de manera oficial.

El evento todavía no tiene fecha confirmada, pero la organización ya trabaja sobre una ventana tentativa para diciembre. Las opciones que aparecen sobre la mesa son el fin de semana del 12 y 13 de diciembre o, en caso de que el calendario lo obligue, entre el 18 y 19 del mismo mes. La idea es que el partido se dispute en La Bombonera, aunque todo dependerá de que no coincida con compromisos oficiales de Boca.

El posible cruce entre Messi y Cristiano Ronaldo es el gran atractivo de la despedida. La presencia de ambos no está confirmada, pero Tevez ya los tendría dentro de su lista de invitados. De concretarse, sería una escena pocas veces imaginada: los dos máximos referentes de una generación compartiendo cancha en un mismo equipo o dentro de un partido homenaje.

La relación deportiva de Tevez con los dos ayuda a alimentar la expectativa. Con Cristiano Ronaldo compartió plantel en Manchester United, donde ambos fueron parte de un equipo histórico. Con Lionel Messi, en cambio, coincidió en la Selección Argentina, especialmente en etapas mundialistas y ciclos de alta exposición para el seleccionado.