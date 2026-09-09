La ejemplificadora sanción al jugador que agredió a un árbitro en el fútbol Senior

Raúl Hernán García golpeó a Pablo Valles en Racing ante San Miguel y el equipo fue expulsado del certamen.

La Liga Senior del Fútbol Argentino tomó una decisión fuerte después de la violenta agresión que sufrió el asistente Pablo Valles durante el partido entre Racing y San Miguel +35 . El organismo resolvió expulsar de por vida a Raúl Hernán García , futbolista del Trueno Verde , y también dejó afuera de manera inmediata al equipo de todas sus competencias oficiales.

El hecho ocurrió en el predio Tita Mattiussi , en Avellaneda , cuando se jugaban 23 minutos del segundo tiempo y el partido estaba empatado 3-3 . Según la reconstrucción del episodio, la jugada se originó sobre una de las bandas: un futbolista de San Miguel cometió una infracción, el línea la sancionó y, pocos segundos después, García fue directamente a agredirlo con un golpe en la cara.

La situación obligó al árbitro principal a suspender el encuentro. El asistente quedó tendido en el césped y debió recibir atención tras el impacto, en una escena que generó repudio inmediato dentro del ambiente del fútbol senior . Después del episodio, el tribunal actuó con rapidez y aplicó la pena máxima.

En el comunicado oficial, la Liga Senior del Fútbol Argentino informó que, tras una reunión de urgencia entre la Comisión Directiva y los representantes de las instituciones, se decidió avanzar con sanciones disciplinarias severas por los “graves e inaceptables hechos de violencia” provocados por integrantes del equipo de San Miguel.

La primera medida fue la expulsión definitiva y perpetua de Raúl Hernán García, quien no podrá volver a participar en ninguna competencia, torneo o actividad organizada por la liga. La segunda fue la expulsión inmediata e irrevocable de San Miguel +35, que quedó afuera de todos los torneos oficiales.

El repudio de Racing, el descargo de San Miguel y la palabra del árbitro

Después de la agresión, Racing Club Senior publicó un duro comunicado en sus redes sociales. La institución repudió “totalmente” lo ocurrido y expresó su cansancio por situaciones de violencia en el predio Tita Mattiussi. Además, manifestó su solidaridad con el asistente y pidió que episodios de este tipo no vuelvan a repetirse.

San Miguel, por su parte, también emitió un descargo público. El club pidió disculpas por lo sucedido y reconoció la gravedad de la reacción de uno de sus jugadores hacia el juez de línea. En ese mensaje, remarcó que el propio futbolista asumió su error y se mostró arrepentido.

El árbitro del encuentro también habló tras el incidente y fue claro al marcar el límite: “Nosotros venimos a trabajar, aunque tengamos un error, que puede ser involuntario, no justifica ninguna acción física”. Además, señaló que el asistente quedó golpeado y lamentó el mal momento vivido durante el partido.

Quién es Raúl Hernán García, el futbolista suspendido

Raúl Hernán García tiene 40 años, es delantero y había surgido en San Miguel, donde debutó en la temporada 2005. Luego pasó por Muñiz, Ituzaingó, Villa Dálmine y Juventud Unida, antes de regresar a Muñiz, club en el que se retiró en 2012.

Tras la sanción, su vínculo deportivo con la Liga Senior del Fútbol Argentino quedó terminado de manera definitiva. El caso también dejó una consecuencia colectiva para San Miguel +35, que fue apartado del certamen por una agresión que volvió a poner bajo la lupa la violencia contra las autoridades arbitrales.