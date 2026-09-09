Lionel Messi podría jugar un último partido en la Selección Argentina: el plan de la AFA

El capitán de la Selección Argentina anunció que dejará el combinado albiceleste, pero la intención de la dirigencia es homenajearlo y darle un último adiós.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con un plan para hacer que el astro Lionel Messi tenga su despedida de la Selección Argentina ante su público.

Desde la entidad le propondrán formar parte de la convocatoria para los próximos amistosos del representativo nacional, a disputarse en el estadio Monumental, de River, y en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en las próximas semanas.

La fecha FIFA se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre , con posibilidad para realizar hasta cuatro amistosos, aunque se espera que el vigente subcampeón del mundo dispute entre dos y tres encuentros preparatorios.

Con fechas y rivales por confirmar, la AFA espera tentar a Lionel Messi para jugar sus últimos partidos con el seleccionado argentino ante su gente, en una fecha FIFA que promete ser emotiva y estar cargada de homenajes.

El astro argentino sería invitado a ser parte de dos partidos que se disputarían sobre suelo nacional, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes, con rivales que aún no se confirmaron pero serían, en principio, Burkina Faso y Benín, de África.

Entre estos posibles rivales, el más destacado es Burkina Faso, con una amplia trayectoria en la Copa Africana de Naciones, en la que fueron subcampeones en 2013 y se quedaron con la medalla de bronce en 2017, a pesar de arrastrar dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Por su lado, el seleccionado beninés disputó apenas cinco de estos certámenes continentales, con unos cuartos de final en 2019 como su mejor resultado.

Así, desde la AFA se busca extender, aunque sea por dos partidos más, el extenso y exitoso ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, a la que ayudó a bordarle su tercera estrella y con la que también ganó dos Copas América y una Finalissima, desde su debut en 2005 hasta la fecha en la que anunció su retiro, el lunes 31 de agosto de este año.

¿Lionel Messi comprará un club español?

El periodista Juan Castro del diario Marca informó que Lionel Messi está cerca de cerrar la compra de un club de la segunda división de la Liga Española. Se trata del Eldense, con sede en la provincia de Alicante, que concretó su ascenso recientemente.

El astro argentino compraría el 100% de las acciones, sin intervención de terceros ni otro grupo de inversión. Aunque la noticia ya se empezó a expandir en todo el mundo, todavía restan detalles para que se concrete la venta, con la aprobación del Consejo Superior de Deportes como un punto importante.

Eldense fue comprado en octubre del año pasado por un grupo inversor liderado por Juan Carlos Trujillo, y a pesar de que hubo otros interesados por adquirirlo, el nombre del rosarino parece ser más fuerte para el club español.

Lionel Messi está cerca de adquirir un club español.

En las pocas veces que Messi habló sobre su futuro tras el retiro del fútbol, fue claro de que no piensa ser entrenador, y que le gustaría participar en la gestión de clubes, por lo que comenzó a proyectar con diferentes inversiones antes de finalizar su carrera.

Cuando firmó contrato con el Inter de Miami, equipo al que llevó del último puesto a ser campeón de la MLS, el club colocó una cláusula para que el argentino tenga la opción de comprar acciones y convertirse en copropietario después de su retiro.

Además, junto a Luis Suarez, su gran amigo y compañero en Inter de Miami, fundaron en Uruguay el club Deportivo LSM. Comenzó compitiendo en la cuarta categoría y logró un rápido ascenso al Divisional C.

En Argentina, el rosarino sorprendió al gestionar la creación del Leones de Rosario, que es bancado económicamente por Lionel y presidido por su hermano Matías. El club estuvo en el centro de la polémica por pasar directamente a la C, sin participar del regional amateur.

En España, previo al proyecto de compra del Eldense, Messi ya había invertido en UE Cornellà, que se encuentra en la tercera federación catalana, lo que vendría a ser la quinta categoría del fútbol de ese país.