Messi rompió el silencio en las redes: "El dolor es muy grande, pero también me quedo con todo lo bueno"

El capitán de la Selección argentina no se había manifestado el domingo, luego de la final del Mundial 2026 contra España. Lo hizo este lunes con un posteo.

La noche del domingo no fue fácil para nadie. El sueño del bicampeonato mundial se esfumó en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España se coronó y le arrebató a la Argentina la posibilidad de escribir una nueva página dorada en su historia. Pero cuando el polvo del partido se asentó, la voz más esperada finalmente apareció.

Lionel Messi , capitán y alma de esta selección, rompió el silencio este lunes a través de sus redes sociales con un mensaje que atraviesa el dolor, la gratitud y el orgullo. Y, como casi siempre, sus palabras se convirtieron en un fenómeno viral en cuestión de minutos.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", arrancó el 10, en una frase que sintetiza el golpe anímico que significó perder una final mundialista. Pero, fiel a su estilo, el rosarino no se quedó en el lamento y rápidamente puso el foco en lo construido.

"Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió Messi, en clara referencia a las remontadas épicas que marcaron el camino albiceleste en este torneo.

Fotos: Sergio Dovio

Dos finales consecutivas: el orgullo de una generación única

El capitán no solo habló de la actualidad, sino que también puso en perspectiva el ciclo de la Scaloneta. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", remarcó, en un recordatorio de que esta generación logró algo que muy pocas selecciones en la historia pueden presumir: disputar el partido decisivo del planeta en dos ediciones seguidas (2022 y 2026).

Con esa frase, Messi no solo defendió lo logrado por el equipo, sino que también sembró esperanza en un momento de máxima frustración. Porque, más allá de la derrota, el capitán dejó en claro que el ciclo no se cierra con una decepción, sino con un orgullo que trasciende el resultado.

El agradecimiento al país y la felicitación a España

Como no podía ser de otra manera, el mensaje incluyó un párrafo especial para el pueblo argentino, que copó las calles y las pantallas durante todo el torneo: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó, en una frase que ya se convirtió en una de las más compartidas de las últimas horas.

Y, en un gesto de grandeza que lo caracteriza, Messi también tuvo tiempo para reconocer al rival: "También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró, en una muestra de deportividad que fue celebrada incluso por los propios hinchas españoles.

¿Qué sigue para Messi y la Selección?

El mensaje del capitán no aclara si este fue su último Mundial, como sí lo había sido en Qatar 2022 antes de la consagración. Pero sus palabras, cargadas de agradecimiento y de reivindicación del grupo, dejan entrever que, pase lo que pase, el legado de esta generación ya está escrito en letras doradas.

Por ahora, el país sigue digiriendo la derrota, pero el abrazo virtual que generó el mensaje de Messi ya empezó a cicatrizar, aunque sea un poco, esa herida que, como él mismo dijo, va a costar cerrar.