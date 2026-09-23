"Dar cadena perpetua por robar": la firme defensa del fallo a favor de Boca en Copa Argentina

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de AFA y confeso hincha xeneize, reveló las claves sobre la decisión que tomaron en torno al reclamo del Fortín.

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de AFA y confeso hincha xeneize, reveló las claves sobre la decisión que tomaron en torno al reclamo del Fortín.

Finalmente, el resultado de Boca-Vélez por la Copa Argentina tuvo una definición por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA: el equipo de Arruabarrena continúa en el certamen federal luego de vencer al Fortín en los penales, a pesar del reclamo que había hecho su rival por incluir seis extranjeros en la plantilla.

Ante esa disputa, el Tribunal analizó el reclamo y terminó dándole la razón al xeneize, concediéndole la clasificación que obtuvo adentro del campo de juego pero imponiéndole una sanción económica . Luego de que se conozcadeca la decisión final por la que había una gran expectativa, el presidente de este organismo mencionado, Fernando Mitjans, habló sobre la decisión que tomaron con respecto al tema.

“Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”, comenzó diciendo en una entrevista con el diario Olé.

Sobre la decisión, habló sobre la clave para confirmar el desenlace: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”.

Por otra parte sostuvo que el no ingreso de Ángel Romero a ese partido, quien era el sexto extranjero, fue clave para darle la razón al xeneize. “¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”.

“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca ”, dijo.

Luego profundizó en la comparación: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

Por otra parte, dejó en claro que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, no hizo llamados: “Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”.

En una parte del relato, habló sobre su simpatía por Boca y como hace para convivir con su trabajo: “Durante 90 minutos por semana podés ser hincha de Boca. El resto del tiempo tenés que trabajar para el fútbol argentino, que es lo que va a hacer grande a todos. ¿La AFA bostera? Con la AFA bostera Boca no gana nada hace años. Se lo dije a mi amigo Marcelo Tinelli que él instaló eso en su momento".

El mensaje para Vélez

"Con el corazón futbolero, por supuesto, uno puede entender al hincha de Vélez y pensar que quería que Boca perdiera la clasificación. Pero nuestro trabajo no se puede hacer desde la pasión”, cerró.