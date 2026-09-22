Se confirmó el horario y la sede para el encuentro entre Boca y Racing por Copa Argentina

El Xeneize y la Academia se enfrentarán el domingo por un lugar en las semifinales del torneo nacional.

La AFA confirmó la sede y hora del partido entre Boca y Racing por Copa Argentina.

Un rato después del fallo del Tribunal de Disciplina que ratificó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina , se confirmó que enfrentará a Racing el domingo 27 a las 17 horas en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

Además, la AFA también confirmó la información para el otro partido de cuartos de final que todavía está pendiente: Estudiantes de La Plata y Platense jugarán el jueves 1 de octubre a las 21:15 en el Estadio Norberto Tomaghello, cancha de Defensa y Justicia.

Por el momento, los clasificados a semifinales de la Copa Argentina son dos: Banfield espera por el ganador del clásico entre Boca y Racing, mientras que Atlético Tucumán jugará contra el que pase de Estudiantes y Platense.

Así será la venta de entradas para Boca y Racing

La organización de la Copa Argentina también confirmó como será la venta de entradas para el partido de Rosario: será esta noche a partir de las 21:30 por la web de deportick. Todavía no se saben la cantidad que tendrá cada parcialidad. Los precios serán de $70000 las populares y $120000 las plateas.

La gente de Racing tendrá dos opciones para canjear las entradas: viernes 25 y sábado 26 de septiembre, de 11 a 18 h, en boleterías del estadio Presidente Perón (sobre calle Colón, Avellaneda) o el domingo 27 de septiembre, de 9 a 15 h, en La Playa de la Música (Arturo Frondizi 102, Rosario). También habrá una venta física si hay un remanente en esos mismos días y sedes.

Por su parte, la gente de Boca solo tiene una opción para canjearlas: sábado 26 de septiembre, de 9 a 17 h, y domingo 27 de septiembre, de 9 a 13 h, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario (boletería de Puerta 6).

VENTA DE ENTRADAS: #BOCA VS. #RACING (#CopaArgentina)



Venta web (Ambas parcialidades): El martes 22 de septiembre a las 21:30 hs a través de https://t.co/MXsZKLIh3i.



Precios:



Menores (hasta 11 años): $55.000

Popular: $70.000

Platea: $120.000



Canje de… pic.twitter.com/chv1Is9Wpj — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) September 22, 2026

El jugador que pierde Boca para el duelo de Copa Argentina

La fecha FIFA tendrá varios jugadores del fútbol argentino convocados para los amistosos con sus respectivas selecciones, lo que significará para algunos clubes la pérdida de algunos futbolistas de relevancia. Es el caso de Boca, que tiene un duelo clave por Copa Argentina y el Vasco Arruabarrena no podrá contar con una pieza clave.

Se trata de Álvaro Montero, arquero que fue convocado para sumarse al plantel de Colombia. De esta manera se perderá el duelo clave ante la Academia y probablemente la próxima fecha ante Unión, aunque todavía no se confirmó oficialmente que no se pase la jornada entera.

AHORA | ÁLVARO MONTERO FUE CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA.



Se PIERDE los partidos vs Racing (4tos #CopaArgentina) y Unión por el campeonato local. pic.twitter.com/xlmaNKaQ8L — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 17, 2026

Ante esta ausencia, Leandro Brey se posiciona como el reemplazante natural para el arco, a pesar de la información de periodistas partidarios de que el Vasco se podría inclinar por Javier García.

Por el lado de la selección argentina, el Xeneize recibió buenas noticias, ya que Leandro Paredes no fue convocado para los amistosos por su sanción tras la final del Mundial. Además, Lionel Scaloni llamó a Leonel Flores, aunque no se perderá el encuentro contra Racing, ya que volverá a concentrar con Boca en la previa del partido y luego se sumará nuevamente a los entrenamientos albicelestes.