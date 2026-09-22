San Lorenzo sin paz: el duro comunicado del equipo de fútbol femenino y la respuesta del club.

El fútbol femenino de San Lorenzo llamó la atención de todos luego de un fuerte comunicado difundido por las integrantes del plantel profesional. Las jugadoras hicieron públicas distintas situaciones que, según denunciaron, atraviesan desde hace meses y que afectan sus condiciones de trabajo.

Entre los reclamos aparecieron premios adeudados, falta de cobertura médica, ausencia de personal médico en los entrenamientos, problemas con los traslados y falta de indumentaria. Las futbolistas aseguraron que ya habían presentado estos planteos ante la dirigencia y que no habían recibido respuestas, pese a que el equipo viene de ser subcampeón del Apertura y se mantiene en la pelea del Clausura. Horas después, el club difundió su propio comunicado para responder a las acusaciones y explicar las medidas que, según informó, está llevando adelante para regularizar las situaciones planteadas.

San Lorenzo respondió punto por punto a los reclamos y comenzó por la situación económica. Sobre los premios correspondientes al segundo semestre de 2025, la institución explicó que forman parte de un acuerdo realizado por las comisiones directivas anteriores que no fue respetado. Según informó el club, se había establecido un plan de pagos de 16 cuotas semanales y se abonaron seis antes de que los pagos se interrumpieran a comienzos de abril. "La actual gestión asumió el compromiso de ordenar y regularizar las obligaciones heredadas", señaló la institución.

En cuanto a los premios del primer semestre de 2026, San Lorenzo aclaró que el torneo terminó el 22 de julio y que "los plazos para su liquidación aún se encuentran vigentes". Además, la institución remarcó: "Los sueldos de la disciplina se encuentran al día, por lo que, más allá de la delicada situación financiera, San Lorenzo ratifica el compromiso con el crecimiento del Fútbol Femenino".

El descargo de San Lorenzo

Uno de los puntos que generó mayor diferencia entre ambas versiones fue el de la cobertura médica. Mientras las jugadoras aseguraron que llevan más de un año sin obra social, el club las desmintió. "Las jugadoras actualmente poseen cobertura médica, ya que cuentan con la obra social correspondiente a la cobertura de la Asociación de Futbolistas Agremiados", afirmó San Lorenzo. Además, indicó que el plantel cuenta con un kinesiólogo dentro del cuerpo técnico y con el acompañamiento del staff médico del plantel de Primera División masculino.

Sobre los ajustes salariales por IPC, el club aseguró que "los mismos fueron aplicados a todas las jugadoras cuyos contratos establecen expresamente dicha modalidad de actualización", de acuerdo con las condiciones pactadas y la normativa vigente. Respecto del traslado ante Banfield, la institución reconoció el inconveniente, aunque explicó que se produjo por un desperfecto mecánico del micro destinado a la delegación. "Se trató de una eventualidad atípica y excepcional, originada por un desperfecto mecánico imprevisto, que fue resuelta en el momento mediante alternativas de traslado", explicó el club.

San Lorenzo agregó que la dirigencia se hizo cargo de los traslados en autos particulares para garantizar la llegada de las futbolistas en tiempo y forma. Una vez que el micro estuvo disponible, fue utilizado por algunas integrantes de la delegación y el regreso se realizó en ese vehículo. Por último, la institución respondió al reclamo por la indumentaria. Informó que realizó un relevamiento de la ropa disponible en la utilería y que "se solicitó un nuevo conjunto de entrenamiento y musculosas para el plantel de Primera División", que todavía está a la espera de ser entregado por la marca que viste al club.

El comunicado cierra con un compromiso: "La institución continuará trabajando a través de este canal de diálogo, con el objetivo de atender las situaciones pendientes y avanzar en las soluciones correspondientes". Así, quedaron expuestas dos versiones sobre distintos aspectos de la realidad del fútbol femenino de San Lorenzo, el reclamo público de las futbolistas y la respuesta de la institución, que aseguró estar trabajando para regularizar las situaciones planteadas.