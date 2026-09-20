Patada criminal: la infracción de Insaurralde que dejó a San Lorenzo con 10 ante Boca

El volante vio la roja directa a los 31 minutos por un durísimo planchazo sobre Santiago Ascacibar en el círculo central.

Insaurralde se fue expulsado en la primera parte de San Lorenzo ante Boca.

Manuel Insaurralde protagonizó una de las acciones más fuertes del clásico entre San Lorenzo y Boca . A los 31 minutos del primer tiempo , el mediocampista llegó tarde a disputar una pelota en el círculo central y terminó impactando con los dos pies sobre Santiago Ascacibar , en una acción que derivó inmediatamente en su expulsión.

El árbitro Nazareno Arasa estaba cerca de la jugada y no dudó: mostró la tarjeta roja directa al futbolista del Ciclón. En la misma secuencia, el juez retrotrajo además una infracción anterior y amonestó a Facundo Herrera .

La expulsión obligó a Rubén Darío Insua a modificar rápidamente el planteo. Para compensar la inferioridad numérica en la mitad de la cancha, el entrenador decidió sacar a Alexis Cuello y mandar al campo a Juan Rattalino , resignando una alternativa ofensiva para reforzar el mediocampo.

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



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Pese a quedar con un jugador menos durante buena parte del encuentro, el conjunto local consiguió reorganizarse y resistió los intentos del Xeneize durante el resto de la primera mitad. El equipo visitante no logró aprovechar inmediatamente la superioridad numérica en un clásico que hasta ese momento había tenido pocas situaciones claras.

La roja tuvo además un dato particular para Insaurralde: fue la primera expulsión de toda su carrera profesional. El mediocampista había tenido poca continuidad durante este Torneo Clausura debido a una distensión en el muslo y solamente había disputado cinco encuentros.

La sanción lo dejará afuera de los próximos compromisos frente a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Para San Lorenzo, además, significó la segunda expulsión del campeonato, después de la que había recibido Orlando Gill frente a Huracán en la cuarta fecha.