Boca y San Lorenzo disputan el clásico en el Nuevo Gasómetro: hora, formaciones y TV

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena acumulan 13 partidos sin perder y se mantienen con vida en todas las competencias.

Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de extender su gran invicto.

El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, más conocido como el "Nuevo Gasómetro" y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa , mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo .

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento , ya que acumula un gran invicto de 13 partidos que le permite mantenerse con vida en todas las competencias.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena están quintos en la Zona A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga.

A su vez, en la Copa Argentina están en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguieron el boleto a las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

Arruabarrena recupera a dos soldados

Battaglia volvió a hacer fútbol tras la operación del 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho, lesión que lo dejó fuera toda la temporada y, aunque encara una etapa final de reacondicionamiento físico, su regreso es inminente.

Costa, por su parte, superó un desgarro en el isquiotibial y una pubalgia sufrida a fines de agosto en el empate contra Racing, por lo que completó tres semanas de baja y estaría listo para volver.

En la práctica, Arruabarrena probó un equipo alternativo con Leandro Brey en el arco —quien atajará ante Racing por la citación de Álvaro Montero a su selección—, acompañado por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa.

En la mitad de la cancha jugaron Santiago Ascacíbar, Battaglia y Milton Delgado, mientras que la delantera la formaron Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

Cómo llega San Lorenzo

San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el "Gallego" debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.

El "Ciclón" no tiene mucho margen de error, ya que está décimo en la Zona A con solo 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los playoffs.

Las posibles formaciones de Boca y San Lorenzo

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.