Preocupación por un jugador importante de Boca: vence su contrato, su futuro es una incógnita y podría irse

Un jugador importante del plantel todavía no resolvió su futuro y podría salir del club si no le renuevan contrato. Cuál es su situación.

En medio de un presente positivo en materia deportiva para Boca , peleando por todos los frentes pero con el mayor foco puesto en las semifinales de la Copa Sudamericana donde ya tiene rival confirmado , tiene una cuestión pendiente para resolver antes de diciembre del corriente año: la renovación de un jugador importante.

Lo cierto es que el club deberá sentarse a analizar su situación, tomar una decisión y llegar a un acuerdo con el futbolista para determinar si le renuevan o no el contrato que tiene fecha de caducidad para fin del corriente año. Un jugador que fue importante en el equipo no tiene claro cuál será su futuro.

Agustín Marchesin tiene contrato con el xeneize hasta el 31 de diciembre de este año. Hasta ahí el panorama es claro, continuando con el equipo mientras se recupera de una grave lesión que sufrió cuando el equipo disputaba Copa Libertadores . Pero, luego de esa fecha, no se sabe qué pasará.

Es que según la información que trascendió todavía no hay una definición sobre su futuro y todo es una incógnita. Por el momento no hay una postura clara por parte de la dirigencia y se espera que se empiece a trabajar para tomar una determinación

El detalle que hace más compleja la situación es que no sería la prioridad para el entrenador Arruabarrena, debido a que Álvaro Montero ocuparía la titularidad. Esto también podría generar que el arquero decida salir del equipo y buscar nuevo club para volver a la titularidad, una opción que todavía no fueron analizadas.

El sentido mensaje de Marchesín tras su lesión con Boca.

Por qué el partido entre Boca y Vasco Da Gama podría disputarse en el Maracaná

El Vasco da Gama de Brasil no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana. El motivo es que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por Conmebol para un choque en esta instancia.

A nivel reglamentario, la máxima autoridad del fútbol sudamericano pide que los partidos de semifinales de sus competencias se desarrollen en estadios que cuenten con una capacidad mínima para 30.000 espectadores. El estadio donde el Vasco da Gama hace de local tiene apenas 20.419 localidades.

Las opciones que se barajan para el partido ante Boca por Sudamericana son el Maracaná o el Nilton Santos, ambos en Río de Janeiro. Sin embargo, la disponibilidad del primero de ellos quedará sujeta a si Flamengo clasifica o no a las semifinales de la Copa Libertadores.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño sí pudo hacer de local en la serie ante Independiente Santa Fe, de Colombia, porque se trató de la instancia de los cuartos de final. Allí, se impuso ante los cafeteros por 2 a 0 y se metió en la siguiente instancia.

Por otro lado, en el Nilton Santos hace de local el Botafogo, eliminado de toda competencia internacional. El partido que se jugará en Brasil será la vuelta de la llave de la Sudamericana.

En cuanto a las fechas estipuladas para la serie, todavía no hay confirmación oficial. Boca y Vasco da Gama jugarán en las semanas del 13 y del 20 de octubre, después de la extensa fecha FIFA que comienza a fines de septiembre.

La mala noticia para el Vasco da Gama es que Facundo Colidio no podrá estar en las instancias de semifinales. Lo que sucedió es que River, su exclub, no lo dio de baja en la lista de la Copa Sudamericana, y un jugador no tiene permitido jugar la competencia para dos equipos.

El reglamento de Conmebol es claro: "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", dice el reglamento que surte efecto en los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por este motivo, el jugador tuvo que mirar desde las tribunas los cruces frente a Olimpia de Paraguay e Independiente de Santa Fe.

Por otra parte, Sosa pudo ser inscrito debido a que Racing quedó eliminada en fase de grupos del mismo certamen. Otro que podrá jugar será Lescano, que llegó hace algunas semanas a cambio de siete millones y medio de dólares.

El historial entre Boca y Vasco Da Gama

En cuanto al historial, Boca le saca ventaja al equipo brasileño. De cuatro partidos jugados entre sí, el Xeneize ganó dos y empató dos.

Los primeros dos enfrentamientos entre ambos equipos fueron por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2001. Allí, Boca ganó 1 a 0 en la ida y 3 a 0 en la vuelta en La Bombonera.

Por otro lado, ese mismo año, ambos clubes compartieron la fase de grupos de la extinta Copa Mercosur y empataron los dos partidos por 2 a 2.