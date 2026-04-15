Oficial: la lesión de Marchesín y qué chances tiene Boca de sumar otro arquero

El arquero titular del xeneize estará afuera por mucho tiempo, luego de salir en los primeros minutos del partido del martes.

Agustín Marchesín se rompió los ligamentos de su rodilla derecha. Así lo informó oficialmente Boca este miércoles por la mañana. El arquero titular del xeneize salió reemplazado por Leandro Brey en el comienzo del partido ante Barcelona por la Copa Libertadores y estará varios meses alejado de las canchas.

En este contexto, una de las principales interrogantes cubrió al mundo Boca es si podía incorporar o no a un nuevo arquero para los partidos que le restan disputar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde lo reglamentario, está en condiciones de contratar a otro arquero para la Copa, por lo que no está obligado a jugar solo con los suplentes actuales (como Leandro Brey y Javier García).

Si Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda deciden que necesita experiencia para lo que queda de la fase de grupos y los posibles octavos de final, el reglamento de la Conmebol lo ampara totalmente, siempre que cumpla con la presentación de los estudios médicos de Marchesín ante la sede en Luque, Paraguay.

Marchesín-Portada

Qué dicen los reglamentos de Conmebol y AFA

Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida.

El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).

Entonces, para la Copa Libertadores, Boca puede contratar a un arquero de otro club incluso si jugó la fase previa de la Copa, aunque hay restricciones si ya jugó fase de grupos para otro equipo en la misma edición, según el manual de competición vigente.

Para el Torneo Apertura, al ser una lesión que demanda más de 4 meses de recuperación, la AFA suele otorgar un cupo extra, lo cual le permitiría al “Xeneize” fichar un arquero para el campeonato.

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Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/6sFAb0OBxl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 15, 2026

Marchesín será operado

Como suele ocurrir en este tipo de lesiones graves, el arquero deberá ser intervenido quirúrgicamente. Jorge Batista, médico de Boca, se refirió a lo ocurrido.

El doctor explicó que "el mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente, cuando pisa antes de caer en la segunda jugada, realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna".

A raíz de esto, indicó que el "1" xeneize será operado en los próximos días dependiendo de varios factores inherentes a la inflamación, dolor y rango de movimiento articular.