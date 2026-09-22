Boca-Vélez: el Tribunal de Disciplina emitió el fallo por el partido de Copa Argentina

Tras la polémica por los seis futbolistas extranjeros inscriptos por el Xeneize, finalmente se conoció la sanción que recibirá.

El Tribunal de Disciplina dio a conocer el fallo por el encuentro entre Boca y Vélez.

El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó el fallo sobre el partido de Vélez y Boca por Copa Argentina , en el que el Fortín pidió la descalificación del Xeneize por alineación indebida, al anotar a seis extranjeros en planilla.

A pesar del reclamo de Vélez, el ente decidió que la clasificación de Boca a cuartos de final se mantenga, aunque el club será sancionado con una fuerte multa económica , que asciende al valor de mil entradas populares (equivalente a 50 millones de pesos aproximadamente).

El Tribunal de Disciplina comunicó el fallo sobre el partido , que consta de ocho puntos esenciales:

El Tribunal de Disciplina decidió rechazar el pedido de Vélez y sancionar a Boca con una multa económica. De esta manera, Boca jugará el partido frente a Racing por Copa Argentina. pic.twitter.com/w8WsBg9cxb

"1°) TENER POR PRESENTADA Y FORMALMENTE ADMISIBLE la protesta interpuesta por el Club Atlético Vélez Sarsfield respecto del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el día 2 de septiembre de 2026, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

2°) TENER POR ACREDITADO que el Club Atlético Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis (6) futbolistas extranjeros, excediendo el límite de cinco (5) jugadores extranjeros habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial, conforme lo establecido por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA-FAA.

3°) DECLARAR QUE LA CONDUCTA CONFIGURA UNA INFRACCIÓN REGLAMENTARIA relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible.

4°) RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Vélez Sarsfield de sancionar al Club Atlético Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia.

5°) RECHAZAR la solicitud de registrar el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 - Club Atlético Boca Juniors 0.

6°) MANTENER EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CAMPO DE JUEGO.

7°) MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y RECHAZAR la solicitud de clasificación formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield.

8°) SANCIONAR AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS con una multa equivalente a mil (1000) valores de entrada, por la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario".

ÚLTIMO MOMENTO - El Tribunal de Disciplina de la AFA confirma que RECHAZÓ EL RECLAMO DE VÉLEZ y ratifica que los Cuartos de Final de la Copa Argentina los jugará BOCA ante RACING.



Por hacer firmar a 6 extranjeros la planilla, el Xeneize solo deberá abonar una multa… pic.twitter.com/hOskMnD1AV — Data Racing (@DataRacingOK) September 22, 2026

Así había sido el reclamo de Vélez por el partido de Copa Argentina

El reclamo del club de Liniers se fundamenta en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa de Boca argumentó que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos.

Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostuvo que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.