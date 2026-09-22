Qué jugadores pierde Boca en la fecha FIFA: la fuerte ausencia para un duelo clave ante Racing

La convocatoria de las selecciones para los amistosos internacionales impactaron de lleno en el equipo del Vasco Arruabarrena.

La fecha FIFA tendrá varios jugadores del fútbol argentino convocados para los amistosos con sus respectivas selecciones, lo que significará para algunos clubes la pérdida de algunos futbolistas de relevancia. Son 20 los jugadores del torneo doméstico los convocados para ser parte de los duelos internacionales.

Tanto River, como Boca, Estudiantes, Huracán, Rosario Central, Talleres, Atlético Tucumán, Lanús, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Belgrano e Independiente, son clubes que tienen jugadores convocados. El xeneize del Vasco Arruabarrena es uno de los afectados por esta decisión debido a que este domingo tiene un duelo clave ante Racing que definirá quién sigue en la Copa Argentina .

Lo cierto es que para la Selección argentina fue convocado el joven delantero Leonel Flores, un futbolista que habría llenado los ojos de Scaloni y podría ser parte de la renovación del plantel. Este jugador no se perderá compromisos oficiales con el club, pero hay otra convocatoria que impacta de lleno en el armado del equipo para el entrenador que está atravesando un gran presente en el club.

Leonel Flores marcó un golazo en la victoria de Boca.

Se trata de Álvaro Montero, arquero que fue convocado para sumarse al plantel de Colombia. De esta manera se perderá el duelo clave ante la Academia programado para este domingo a las 19. Ante esta ausencia, Leandro Brey se posiciona como el principal arquero para ser titular en el encuentro.

Una de las noticias más positivas para el Vasco es que podrá contar con su capitán Leandro Paredes, quien fue el líder futbolístico en la gran victoria ante San Lorenzo en condición de visitante.

Los convocados del fútbol argentino para la fecha FIFA

Leonel Flores y Álvaro Montero , de Boca

, de Boca Tomás Palacios , de Estudiantes

, de Estudiantes Santiago Beltrán , Thiago Almada , Nicolás Otamendi y Tobías Andrada , de River,

, , y , de River, Jáminton Campaz , de Rosario Central

, de Rosario Central Hernán Galíndez y Jordy Caicedo , ambos de Huracán

y , ambos de Huracán Alexandro Maidana , de Talleres

, de Talleres Clever Ferreira , de Atlético Tucumán

, de Atlético Tucumán José Canale y Matías Sepúlveda, de Lanús

de Lanús Álex Arce , de Independiente Rivadavia.

, de Independiente Rivadavia. Brayan Cortés , de Argentinos Juniors

, de Argentinos Juniors César Pérez , de Defensa y Justicia

, de Defensa y Justicia Vicente Pizarro , de Rosario Central

, de Rosario Central Santiago Mele , de Independiente

, de Independiente Thiago Cardozo, de Belgrano.

Confirmaron los días y horarios de la serie de Boca contra el Vasco da Gama

Boca Juniors jugará la serie de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama de Brasil. El encuentro de ida será en la Bombonera y la vuelta en Río de Janeiro con estadio a confirmar. En ese contexto, la CONMEBOL oficializó los días de los partidos.

El entre que regula el fútbol en Sudamérica confirmó que el enfrentamiento en Argentina será el martes 13 de octubre a las 21:30 y la vuelta en Brasil será el martes 20 de octubre en el mismo horario.

Los jugadores a seguir en Boca son Leandro Paredes y Miguel Merentiel. El capitán del Xeneize es la cuota de calidad del equipo de Arruabarrena y el delantero uruguayo es la punta de lanza del ataque. En Vasco, hay que observar a Santiago Sosa y Marino Hinestroza. El exvolante de Racing le dio una salto a la mitad de la cancha del conjunto brasileño, mientras que el colombino aporta mucha velocidad en ofensiva.

La última vez que se vieron las caras estos equipos fue en septiembre de 2001 por la fase de grupos de la Copa Mercosur en lo que fue empate 2-2 en Brasil.

Boca pelea en todos los frentes: cómo está en cada torneo

Boca logró la clasificación en Brasil ante Sao Paulo a nivel internacional y continúa a paso firme con su objetivo de poder ganar las tres competencias en las que se sostiene: el Torneo Clausura 2026, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Además, este último fin de semana sumó de a tres tras vencer a San Lorenzo en condición de visitante.

El Vasco Arruabarrena llegó a Boca a tomar el fierro caliente que significó la salida de Ubeda y la tempranera eliminación en la Libertadores en la fase de grupos. No era una tarea fácil. Entre el descontento del público, la falta de resultados y sin el máximo objetivo continental, el entrenador debía acomodar fichas rápidamente para dejar atrás la fatalidad internacional. Con buenas y malas, el Vasco pudo mejorar al equipo y ahora aspira a conquistar títulos de acá a fin de año.

Tras un inicio algo adverso, con una goleada recibida en cancha de Riestra, varios empates y otras malas noticias, como la lesión de Aranda, el Xeneize recuperó terreno en el Torneo Clausura al sacar 10 de los últimos 12 puntos. Respecto a la Tabla Anual, la tabla que clasifica a copas internacionales, Boca aprovechó la derrota de Argentinos para superarlo por diferencia de gol y ubicarse tercero, con uno menos con Vélez e Independiente Rivadavia, el líder.

En Copa Argentina, se encuentra en cuartos de final y este fin de semana enfrentará a Racing. De cara a un hipotético cruce de semis aparece Banfield, con Platense-Estudiantes, justamente los dos equipos argentinos que siguen en carrera en la Libertadores, e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán del otro lado. En la Sudamericana se viene el Vasco da Gama y en caso de sortear esa serie, en la gran final, a disputarse en Barranquilla, Colombia, estarán esperando o el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez o Montevideo City Torque.