Las dos bajas por lesión que confirmó la Selección para los amistosos de la fecha FIFA.

De cara a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre ante las selecciones de Bolivia , Burkina Faso y Benín , Argentina confirmó dos bajas en el plantel que dirige Lionel Scaloni . “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, publicó la cuenta de la Selección .

En el caso del futbolista de River Plate, quien se retiró con una molestia muscular en el partido que el Millonario perdió ante Huracán por el Torneo Clausura, se confirmó que padeció un desgarro grado uno en el cuádriceps de su pierna izquierda. De esta manera, el campeón del mundo y participante del último Mundial, no podrá estar a disposición para los compromisos y la despedida de Lionel Messi, que se realizará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

En cuanto a Foyth, defensor del Villarreal de España, que había quedado marginado del Mundial 2026 por la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda el pasado 24 de enero durante un partido con el Real Madrid, debió ser desplazado de la lista de amistosos por una lesión muscular sufrida ante el Alavés, por la tercera fecha de La Liga de España. El ex jugador de Estudiantes de La Plata no llegó a recuperarse.

Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en la ventana FIFA que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre, en los que serán los primeros amistosos tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y el anuncio del retiro de Lionel Messi, que tendrá su última función contra los benineses el 6/10 en cancha de River. El calendario comenzará el 30 de septiembre, cuando reciba a los bolivianos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y proseguirá en el Monumental de Núñez el 3 de octubre ante los burkineses, duelos en los que el recinto lucirá al 50% de su capacidad por la pena que impuso FIFA tras los disturbios en la Copa del Mundo.

La renovación de Lionel Scaloni

La lista de Lionel Scaloni incluye novedades entre los futbolistas que no participaron del último Mundial: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Román Vega, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. Leandro Paredes y Nahuel Molina no estarán por suspensión. La continuidad del seleccionador permanece sin resolución a poco más de tres meses del vencimiento de su contrato.

Scaloni acumula 104 partidos al frente del seleccionado, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas. El entrenador de 48 años conquistó dos Copas América, una Copa del Mundo y la Finalissima, además de superar el récord de Alfio “Coco” Basile con una racha de 36 encuentros invicto.

El entrenador debe reunirse con Tapia y con su representante, Matías Aldao, para intentar destrabar la negociación. Dentro de la AFA todavía confían en que las partes alcancen un acuerdo antes de que finalice el vínculo actual. La derrota en la final mundialista había dejado al entrenador ante la necesidad de revisar su futuro. En la conferencia posterior al partido, Scaloni afirmó: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”.

Mientras tanto Walter Samuel, ayudante de campo y una de las figuras del cuerpo técnico, habría decidido iniciar su carrera como entrenador principal. El ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán participó en las variantes de pelota parada durante el último Mundial, por lo que una eventual salida obligaría a la AFA y a Scaloni a reorganizar el grupo de trabajo (Diego Placente, a cargo de las juveniles, aparece como posible sustituto).