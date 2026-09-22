Sin querer queriendo, Dibu Martínez confirmó que sigue en la selección

El arquero argentino habló con los medios en su llegada al país para disputar los amistosos con el equipo nacional.

Después de las dudas que había generado tras la final del Mundial perdida frente a España, Emiliano Dibu Martínez confirmó que continuará formando parte de la Selección argentina . El arquero de Chelsea llegó al país para incorporarse al plantel que afrontará los próximos amistosos y fue contundente cuando le consultaron por aquella posibilidad de dar un paso al costado.

“¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá”, respondió el marplatense, dejando atrás la incertidumbre que había surgido a partir de un mensaje publicado en sus redes sociales luego de la derrota mundialista.

En aquella oportunidad, Martínez había expresado el impacto que le produjo la caída ante España y había planteado la posibilidad de analizar su futuro con el seleccionado. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, había escrito durante la madrugada posterior al regreso del equipo a Buenos Aires.

Ahora, con una nueva convocatoria por delante, el arquero ratificó su compromiso con el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Disfruto de estar acá”, insistió, y agregó: “Cada vez que vengo acá lo disfruto y trataré de tener el arco en cero”.

"ESTOY ACÁ Y ES LO QUE DISFRUTO, VOLVER A LA SELECCIÓN"



Dibu Martínez se refirió a su continuidad en la Albiceleste y al último partido de Messi pic.twitter.com/g86UykHqso — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

Martínez también habló de lo que significó volver a disputar una final del mundo después de la consagración en Qatar 2022. “Es lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar, nos va a quedar la espina por mucho tiempo”, reconoció.

El arquero tuvo una actuación importante durante el partido frente a España, con intervenciones que evitaron que la diferencia fuera mayor. Sin embargo, Argentina no logró revertir el resultado y terminó perdiendo la posibilidad de repetir el título conseguido cuatro años antes.

Después de aquella derrota, Martínez había compartido imágenes de la campaña mundialista y reconoció el dolor por el resultado. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, manifestó en esa publicación, acompañada por un pedido de disculpas a los hinchas.

La despedida de Messi

La próxima fecha FIFA tendrá como uno de sus principales atractivos la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina ante el público del país. El capitán jugará frente a Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental, en lo que será su despedida oficial del seleccionado en territorio argentino.

Messi no estará en los dos primeros amistosos de la convocatoria. Según informó la AFA, el rosarino, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán exclusivamente para el encuentro del 6 de octubre. Nicolás Otamendi también estará disponible únicamente para ese compromiso.

Martínez se refirió a la despedida del capitán y destacó el significado que tendrá para el propio Messi. “Pensé que se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse acá en Argentina es un sueño para él, y trataremos de que sea un lindo día para él”, señaló.

Antes de ese encuentro, Argentina jugará el 30 de septiembre contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El duelo ante Benín cerrará la serie de amistosos y estará marcado por la despedida de Messi.

El futuro de Scaloni

Otro de los temas que apareció durante la charla fue la continuidad de Scaloni, cuyo futuro al frente del seleccionado todavía no fue confirmado públicamente luego de la final mundialista.

Martínez evitó anticipar qué decisión tomará el entrenador y remarcó que el plantel acompañará la determinación del cuerpo técnico. “No tengo ni idea. Es algo con él y su equipo de trabajo, y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”, aseguró.

Por último, el arquero se refirió al recambio generacional dentro del seleccionado y destacó que varios de los futbolistas convocados ya conocen el funcionamiento del equipo.

“Igual que siempre. Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre es la Selección, más allá de la gente que se vaya”, explicó Martínez.