La definición del Turismo Nacional que se hizo viral por el piloto que perdió

La categoría más federal del automovilismo argentino tuvo una carrera muy particular el último fin de semana.

La victoria parecía estar en las manos de Lucas Vicino , pero el automovilismo volvió a demostrar por qué hasta la bandera a cuadros nada está definido. El mendocino había dominado prácticamente de punta a punta la Final de la Clase 3 del Turismo Nacional APAT , en la novena fecha del campeonato, pero cuando faltaban apenas unos metros para completar la carrera, su Toyota Corolla sufrió una falla en el motor que cambió por completo el desenlace.

Vicino había liderado las 21 vueltas anteriores sobre las 22 previstas en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. La ventaja sobre Julián Santero rondaba los tres segundos cuando apareció el problema. El trazado tiene 3.200 metros y, en ese último giro, el piloto mendocino comenzó a perder rendimiento mientras el Volkswagen Virtus de su perseguidor se acercaba rápidamente.

“¡Se rompió el motor, se rompió el motor!”, avisó Vicino por la radio. El equipo pasó de la expectativa por festejar a la preocupación. Santero aprovechó la situación y a unos 400 metros de la llegada consiguió superarlo para quedarse con una victoria que parecía imposible segundos antes .

La reacción del ganador reflejó la particularidad del desenlace. “¡No, boludo! Pobre loco. Qué sal”, expresó Santero por la radio mientras terminaba de asimilar una definición que se había resuelto de manera inesperada.

Vicino, en tanto, no pudo ocultar su frustración. Una vez que dejó su auto en un sector del circuito, se bajó y se tendió boca abajo sobre el césped, todavía con el casco puesto. La escena fue tan prolongada que el vehículo médico se acercó para comprobar que se encontrara bien. No había un inconveniente físico: era el golpe anímico después de haber sido el gran dominador del fin de semana.

El desconsuelo de Lucas Vicino tras perder la final en la última vuelta. pic.twitter.com/MdoMQwF9MA — En Sexta (@ensexta_) September 20, 2026

Antes de subir al segundo escalón del podio, el piloto habló con la transmisión de Canal 9 y expresó su bronca por una oportunidad que se le escapó en el cierre.

“Obviamente estoy triste. Venimos pegando en el palo todo el tiempo. No quiere entrar... Amargado, pedirle perdón a todo el equipo, a todos los chicos, a las publicidades”, reconoció.

Luego intentó poner el resultado en perspectiva: “Son fierros, es muy ingrato el automovilismo. Son fierros, sabemos el riesgo que hay. Una lástima, última vuelta. Quedaban 2 mil metros, 3 mil, cuando empezó a fallar. A no reprocharse nada. No opaca esto el rendimiento que tuvimos durante todo el fin de semana. A recuperarse y pensar en Mendoza”.

#TN | "ESTOY TRISTE, FALTABA MEDIA VUELTA"



El análisis de Lucas Vicino en Campeones luego del final en Río Cuarto, donde resignó el liderazgo por inconvenientes de motor en los últimos metros de carrera.#TNenRíoCuarto pic.twitter.com/vTlKiDAzM6 — Campeones (@Campeonesnet) September 20, 2026

Un fin de semana que había sido perfecto

El segundo puesto no alcanzó a reflejar el rendimiento que Vicino había mostrado desde el comienzo de la actividad. El mendocino fue el más rápido de la clasificación, con un tiempo de 1:10.864, por delante de Mauricio Lambiris (1:11.213) y José Manuel Urcera (1:11.259).

Después se quedó con la Primera Serie, con Agustín Canapino y Leonel Pernía como escoltas, y en la final logró mantenerse al frente durante 21 vueltas.

El resultado oficial estableció que Santero completó la carrera en 27:29.446, mientras que Vicino terminó con 27:32.190. Pernía, con su Ford Focus, ocupó el tercer lugar con un registro de 27:36.170.

El propio Santero reconoció que no tenía posibilidades de alcanzar a Vicino por sus propios medios. “Quiero felicitar a Lucas, a todo su equipo, a su familia. Sé el esfuerzo que hacen, lo que la vienen peleando. La verdad que se lo recontra merecía. Todo el fin de semana contundentes. Con la clasificación, la serie, la final que no me dio chances a nada, se defendió bien. El automovilismo es bastante ingrato a veces”, destacó.

Pernía también lamentó el desenlace para su rival. “Una locura. Se lo merece Lucas, viene manejando bien desde hace rato. Pero bueno, estos son fierros. Con ese nivel, ya va a ganar”, sostuvo.

El reconocimiento de Santero

Después de la carrera, Vicino volvió a referirse al resultado en sus redes sociales. “Merecíamos ganar. Simplemente esto es automovilismo, son fierros. Hay veces que muchas cosas no dependen de uno. Y eso pasó hoy veníamos ganando la final hasta la última vuelta donde el motor dijo basta. Me quedo con el gran fin de semana que tuvimos con el equipo mostrando que estamos a la altura para pelear con los mejores. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y cariño”, publicó en Instagram.

La respuesta de Santero llegó en los comentarios: “Felicitaciones bro, te manejaste todo. Ya se te va a dar, se lo merecen”.

La categoría también puso el foco en la escena del podio, donde Santero levantó la mano de Vicino. “Deportividad: Comportamiento ético, justo y respetuoso que se muestra durante la práctica de un deporte o ante una situación adversa”, publicó el TN APAT.

Vicino respondió: “Así es deportividad al 100”.

Santero, campeón de la temporada 2025, volvió a dedicarle unas palabras al mendocino en sus redes: “Felicitaciones Lucas Vicino, te manejaste todo hoy. Se merecían ganar vos y tu equipo. Se te da de local, acordate”, escribió, en referencia a la próxima fecha, que se disputará el fin de semana del 11 de octubre en el Autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza.

También recibió el respaldo de Tito Bessone, quien le escribió: “Sos un pilotazo. Ya vendrán muchos triunfos”.

En el campeonato, Agustín Canapino lidera con 269 puntos, mientras que Santero marcha segundo con 225 y Facundo Chapur tercero con 213. Vicino se encuentra en el décimo puesto con 141 unidades, a dos de Facundo Ardusso, que ocupa la novena posición con 143.