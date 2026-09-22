Lo golpearon y le sacaron la camiseta: hinchas de Newell's atacaron a uno de Central en el Argentina-Venezuela

Durante el duelo de la Selección sub 19, se registró un fuerte incidente en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa. El video.

Mientras el partido estaba ajustado para la Selección argentina sub 19 con el 0-1 parcial ante Venezuela , que luego terminaría empatado 1-1 para conseguir el pase a semis en el último minuto, en las tribunas del estadio Coloso Marcelo Bieilsa se vivió un momento de suma tensión.

Es que un video que se viralizó en las redes sociales mostró a un grupo de hinchas del elenco rojinegro que caminaron hacia un joven que debajo de un buzo lucía una camiseta de Rosario Central , rival acérrimo de La Lepra rosarina. Filmado desde la tribuna enfrentada, mostró como un grupo lo presionaron y le terminaron quitando la prenda identificatoria luego de darle una trompada en las costillas. Acto seguido, uno del grupo que fue a atacarlo le dio una cachetada en la cara.

El video que se viralizó fue publicado por el usuario Lautaro Ferrari, identificado como hincha de Rosario Central. En el mismo se registró el accionar de los hinchas, que no recibió represalias de la gente que había ido a disfrutar del encuentro internacional.

La palabra de Placente tras la clasificación a las semifinales de los Suramericanos

"El partido fue difícil; en el primer tiempo habían jugado algunos chicos que estaban muy cansados y hubo otros que jugaron en otras posiciones", dijo el entrenador Diego Placente sobre el partido ante Venezuela. Luego, agregó: "Creo que el esfuerzo y la gente hicieron que podamos buscar hasta el final el empate, que por suerte se dio"

Por otra parte, habló sobre Ramiro Tulián, el autor de un golazo en el final del partido que le dio el empate: "Es un chico en el que creemos mucho, que por ahí no venía jugando minutos. Son de los chicos que están entre Primera y Reserva y no vienen con ritmo, y se nota. Creo que el objetivo nuestro era ese: que muchos de esos chicos agarren confianza y jueguen minutos".

Sobre el siguiente partido donde enfrentará a Perú, alegó: "En el vestuario ya estuvimos bajando un poco los decibeles. Que disfruten hoy porque se lo merecen después de correr mucho, hay un cansancio mental muy fuerte. Desde ahora y hasta el día del partido será todo recuperación para que puedan estar lo mejor posible contra Perú".

"Se los ve mucho mejor. En cada partido uno puede ir corrigiendo a partir de los errores que va viendo y creo que siguen creciendo", dijo.

En su relato dejó en claro que "jugar con gente y sentir esa presión de querer ganar todo el tiempo hace que también aprendan a jugar con esa exigencia"; y sumó: "Mientras nosotros corregimos, ellos se van corrigiendo al conocer a sus compañeros. Está bueno que hayan venido a este torneo los que pudieron para que nosotros podamos conocerlos y tener material para las próximas citaciones de la Sub 20".