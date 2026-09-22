Federal A: cuándo se juega la final por no descender entre Sol de Mayo y Círculo

El equipo de Viedma se enfrentará al Papero en un duelo clave para el futuro de ambas instituciones.

El Torneo Federal A tendrá una definición mano a mano por el último descenso de la temporada. Sol de Mayo de Viedma y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi terminaron igualados y deberán enfrentarse en un partido desempate para determinar cuál de los dos mantendrá su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino.

El encuentro fue programado para el domingo 27 de septiembre a las 11 , en el estadio El Fortín de Villa Mitre de Bahía Blanca , elegido como escenario neutral. Será a partido único, sin ventaja deportiva: si terminan igualados después de los 90 minutos, la permanencia se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La definición se produjo después de una última fecha cargada de tensión. Círculo Deportivo derrotó 2-0 a Germinal de Rawson , con goles de Vicente Barberini, de penal, y Facundo Rojas. Al mismo tiempo, Sol de Mayo cayó 1-0 frente a Costa Brava en General Pico. De esa manera, ambos quedaron con 24 puntos en 25 partidos y un promedio de 0,960 , por lo que el reglamento establece la disputa de un partido definitorio.

Para el equipo de Viedma, la caída en La Pampa prolongó una campaña complicada y lo dejó obligado a disputar la permanencia después de haber llegado a la última jornada con la posibilidad de salvarse directamente con un empate. Círculo, en cambio, consiguió una victoria que parecía darle una última oportunidad y finalmente alcanzó la línea del Albiceleste.

El perdedor será el cuarto descendido del Federal A, después de las bajas ya confirmadas de Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia. El ganador tendrá una temporada más en la categoría.

Santi Jara, de buena temporada

El delantero formado en Cipo, que también jugó en Maronese, es el mejor del equipo de Viedma este año. Suma ocho goles en un equipo que está peleando el descenso, lo que seguramente le permitirá buscar nuevos horizontes cuando termine la temporada.

De todas formas, Jara tiene el objetivo primordial de dejar a Sol de Mayo en la categoría el fin de semana y luego pensará en su futuro.