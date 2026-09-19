Federal A: Deportivo Rincón buscará la clasificación ante un descendido

El León se presentará en casa en el cierre de la Reválida contra Santamarina. El elenco neuquino ya mantuvo la categoría y va por el otro objetivo.

Deportivo Rincón afrontará un compromiso decisivo en sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. Por la novena y última fecha de la Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A , el conjunto neuquino recibirá a Ramón Santamarina de Tandil este domingo 20 de septiembre, desde las 15. El encuentro se disputará en el estadio Elías Moisés Gómez y tendrá como árbitro principal a Franco David Morón , de General Pico.

La derrota por 1-0 ante FADEP en Mendoza , sufrida el pasado fin de semana, relegó transitoriamente al elenco neuquino al sexto lugar de la tabla.

El conjunto dirigido por Germán Noce llega a la jornada decisiva con 12 puntos , a tres del líder San Martín de Mendoza y a dos de FADEP.

Omar Novoa

De todos modos, Rincón depende de sí mismo para clasificarse. Una victoria ante Santamarina le permitirá alcanzar los 15 puntos y asegurará su lugar entre los cinco primeros, que son los que avanzarán a la siguiente instancia de la Reválida. Esto se debe, además, a que San Martín de Mendoza y Juventud Unida Universitario se enfrentarán entre sí, por lo que ambos no podrán superar al conjunto neuquino en caso de que este consiga los tres puntos.

Por el contrario, un empate dejará a Rincón con 13 unidades y obligará a esperar otros resultados, mientras que una derrota lo dejará sin posibilidades de avanzar a los playoffs.

Un rival grande pero descendido

El panorama de la visita presenta un contexto completamente diferente. Santamarina de Tandil ya tiene confirmado su descenso de categoría y afrontará en Rincón de los Sauces su último partido en el Federal A.

El conjunto bonaerense llega después de perder 3-1 ante Costa Brava y ocupa el último lugar de la Zona B, con seis puntos. Más allá de que ya no tiene posibilidades de modificar su situación en la categoría, buscará cerrar la temporada con una despedida positiva.

El panorama matemático en la Zona B

Los primeros cinco equipos de la zona avanzarán a la siguiente etapa de la Reválida. Rincón llega a la última jornada en el sexto lugar con 12 puntos, mientras que por encima aparecen San Martín de Mendoza (15), FADEP (14), Germinal (13), Costa Brava (13) y Juventud Unida Universitario (13).

Así, el equipo neuquino sabe que un triunfo ante Santamarina le dará el pasaje a los playoffs, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a seguir de cerca lo que suceda en los otros cuatro partidos de la jornada.