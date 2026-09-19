Golpe para River y la Selección Argentina: las lesiones de Thiago Almada y Tobías Andrada

Los dos futbolistas estaban citados por Scaloni para la próxima fecha FIFA y deberán someterse a estudios.

River recibió dos golpes importantes durante el primer tiempo frente a Huracán . Thiago Almada y Tobías Andrada , ambos convocados por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina , debieron abandonar el encuentro por distintas molestias físicas y encendieron la preocupación tanto en el Millonario como en el cuerpo técnico de la Albiceleste.

La primera situación ocurrió apenas a los cinco minutos . Almada sintió un dolor en el cuádriceps derecho después de intentar un pase pinchado para Sebastián Driussi sobre el sector derecho del ataque. Inmediatamente realizó gestos hacia el banco de suplentes para advertir que no estaba en condiciones normales.

Tan solo 4' PT y LE TIRÓ A THIAGO ALMADA. El Guayo tuvo que dejar el campo de juego y Lucas Beltrán ingresó en su lugar... ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/WW0LBdK0kY

El mediapunta intentó continuar durante algunos instantes, pero la molestia aumentó y terminó obligándolo a detenerse. Lucas Beltrán comenzó a prepararse rápidamente y finalmente ingresó en su lugar.

La salida del ex Vélez se produjo prácticamente al mismo tiempo que el primer gol de Huracán. Pocos segundos después, Óscar Cortés ejecutó un tiro libre cerrado que terminó ingresando directamente al arco. Santiago Beltrán reaccionó tarde al esperar un posible desvío y no pudo evitar la apertura del marcador para el conjunto visitante.

La preocupación aumentó antes del cierre de la primera mitad. A los 35 minutos, Tobías Andrada también pidió el cambio por una molestia en el aductor derecho. El juvenil fue reemplazado por Mauro Arambarri y posteriormente se lo observó en el banco con hielo sobre la zona afectada y visiblemente dolorido.

JUSTO EN EL DÍA EN QUE FUE CONVOCADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA POR SCALONI. Tobías Andrada se lesionó ante Huracán, dejó el campo de juego con River perdiendo 1-0 y terminó LLORANDO en el banco de suplentes.



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Preocupación también en la Selección Argentina

Las lesiones tienen una consecuencia adicional porque los dos futbolistas habían sido incluidos por Scaloni en la nómina para la próxima fecha FIFA. Almada ya formaba parte de la convocatoria inicial y Andrada fue uno de los nueve jugadores incorporados posteriormente a la lista.

El cuerpo médico de River realizará estudios para determinar el grado de ambas molestias. En el caso de Almada, el panorama genera especial atención por el dolor que mostró al abandonar el campo. A falta de un diagnóstico definitivo, su presencia en los próximos compromisos de la Selección quedó seriamente comprometida.

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, luego recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y cerrará la ventana internacional ante Benín el 6, nuevamente en cancha de River. Ese último partido tendrá además un significado especial por la despedida de Lionel Messi del seleccionado en suelo argentino.

Incluso en caso de no estar disponible para jugar, se espera que Almada pueda acompañar al plantel durante esa jornada especial junto a otros integrantes del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Para River, en tanto, el calendario podría ofrecer cierto margen para la recuperación. El encuentro ante Sarmiento de Junín tiene posibilidades de trasladarse al miércoles 14 de octubre, por lo que el próximo compromiso del equipo podría ser recién el fin de semana del 10 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Todo dependerá ahora de los estudios médicos. Hasta conocer los resultados, Almada y Andrada quedaron como las dos principales preocupaciones físicas de una noche que empezó torcida para el conjunto de Núñez.