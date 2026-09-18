Explosiva frase de Stéfano Di Carlo contra el Chiqui Tapia

El presidente de River volvió a cargar contra el máximo dirigente de la AFA con una dura declaración.

Stefano Di Carlo , presidente de River , volvió a referirse a la tensa relación que mantiene el club con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apuntó directamente contra su titular, Claudio “Chiqui” Tapia . Durante una reunión de Comisión Directiva, realizada ante la presencia de socios, el dirigente aseguró que el máximo responsable del fútbol argentino tiene una postura adversa hacia la institución.

La definición surgió a partir de una consulta de Carlos Trillo , vocal principal de la minoría opositora. En ese intercambio, Di Carlo fue contundente al describir el vínculo entre River y la conducción de la AFA.

"Evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River" , sentenció el presidente del Millonario, antes de remarcar que el club debe sostener su postura y discutir sus diferencias dentro de los ámbitos correspondientes.

"Más aún cuando el presidente de AFA evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad", señaló posteriormente.

Stéfano Di Carlo, el cuestionado presidente de River.

Lejos de plantear un cambio de posición, Di Carlo sostuvo que River debe asumir el escenario actual y defender sus intereses con argumentos.

"Entonces, hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos, pero vos lo que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere", agregó.

La relación con la entidad que conduce el fútbol argentino ocupó buena parte de la reunión, aunque no fue el único tema abordado por la dirigencia. También estuvieron sobre la mesa el contrato de Leonardo Ponzio, el rol de Pablo Longoria y el balance correspondiente al último mercado de pases.

La postura de River ante la AFA

Las declaraciones de Di Carlo se enmarcan en una postura que River había adoptado a comienzos de marzo, cuando decidió apartarse de las reuniones directivas de la AFA. Desde el club habían argumentado que el funcionamiento del Comité Ejecutivo no ofrecía las condiciones necesarias para garantizar un procedimiento transparente y previsible.

En agosto, esa posición había sido ratificada. Sin embargo, el presidente de River aclaró que la decisión de no participar de determinadas instancias no implica romper el vínculo institucional con la Asociación del Fútbol Argentino.

"Siempre dialoga de manera institucional, y nunca dejará de hacerlo", sostuvo Di Carlo, al explicar que el contacto formal con la AFA se mantiene más allá de la participación del club dentro de su estructura dirigencial.

"No por eso hemos dejado de tener el vínculo cordial e institucional que siempre se ha tenido", continuó.

El mensaje sobre “estar adentro” del fútbol argentino

En el tramo final del encuentro, Di Carlo también cuestionó una lógica que, según su mirada, está instalada históricamente en el fútbol argentino: la idea de que los clubes deben permanecer dentro de las estructuras dirigenciales para poder defender sus intereses.

"Después también hay que ver una cuestión sobre la que creo que también requiere evangelizar y es esto de una costumbre que yo entiendo que es una postura vieja y remanida del fútbol de ‘tenés que estar adentro, tenés que arreglar’".

El presidente de River profundizó su argumento y vinculó esa postura con los principios que, entiende, el club debe preservar.

"Ahora, cuando eso te pone en conflicto con los valores tradicionales de lo que somos, de lo que representás, de lo que defendés, ‘estar adentro, acordar’ y todas esas frases hechas, cómodas, simpáticas y amigables significan renunciar a ciertos valores y resignar ciertas cosas", sentenció.