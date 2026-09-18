River recibe a Huracán en busca de otra victoria al hilo: hora, formaciones y TV

El Millonario lleva tres triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio y ahora juega ante el Globo en el Monumental.

River recibirá este sábado a Huracán , por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

River llega a este encuentro en medio de una muy buena racha , ya que ganó los tres partidos que disputó desde que comenzó el interinato de Leonardo Ponzio como director técnico.

Luego de un pésimo inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.

El conjunto de Parque de los Patricios, que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.

Las probables formaciones de River y Huracán

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Torneo Clausura

Zona B - fecha 10

River - Huracán

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19.

TV: ESPN Premium

La dirigencia de River estalló contra Tapia

Stefano Di Carlo, presidente de River, volvió a referirse a la tensa relación que mantiene el club con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apuntó directamente contra su titular, Claudio “Chiqui” Tapia. Durante una reunión de Comisión Directiva, realizada ante la presencia de socios, el dirigente aseguró que el máximo responsable del fútbol argentino tiene una postura adversa hacia la institución.

La definición surgió a partir de una consulta de Carlos Trillo, vocal principal de la minoría opositora. En ese intercambio, Di Carlo fue contundente al describir el vínculo entre River y la conducción de la AFA.

"Evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River", sentenció el presidente del Millonario, antes de remarcar que el club debe sostener su postura y discutir sus diferencias dentro de los ámbitos correspondientes.

"Más aún cuando el presidente de AFA evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad", señaló posteriormente.

Lejos de plantear un cambio de posición, Di Carlo sostuvo que River debe asumir el escenario actual y defender sus intereses con argumentos.

"Entonces, hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política, con fundamentos, pero vos lo que no podés pretender es que te quiera el que no te quiere", agregó.

La relación con la entidad que conduce el fútbol argentino ocupó buena parte de la reunión, aunque no fue el único tema abordado por la dirigencia. También estuvieron sobre la mesa el contrato de Leonardo Ponzio, el rol de Pablo Longoria y el balance correspondiente al último mercado de pases.