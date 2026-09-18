Inesperado: el gesto desconocido que tuvo Eduardo Coudet con River tras su salida como DT

El exentrenador del millonario tomó una decisión particular que había pasado desapercibida tras su salida de la institución.

Lo cierto es que unos meses después de salir de España tras romper contrato con el Alavés que milita la Primera División, tomó la decisión, en conjunto con el club, para salir inmediatamente. En las últimas horas se conoció un gesto particular que tuvo en medio de la rotura abrupta de su contrato. Un gesto que pasó desapercibido.

Según reveló el medio Bolavip, se conoció un detalle particular sobre un gesto que tuvo el DT con la institución. Entre lo trascendido, se conoció que Coudet decidió cobrarle al club hasta el último día trabajado y no hasta diciembre de 2027 cuando realmente vencía el contrato.

No solicitó compensaciones económicas y evitó que el club tenga que desembolsar una suma millonaria hasta entonces. Por su parte, el equipo de trabajo del millonario llegó a un acuerdo para cobrar tres meses más del salario acordado con el club.

Tras su salida de River, la oferta que recibió Coudet para volver a la dirección técnica.

Los números de Coudet en River

Dirigió 27

13 triunfos

6 empates

8 derrotas

55,56% de efectividad

La comisión directiva de River ratificó a Ponzio como entrenador principal: hasta cuándo firmó contrato

El presidente de River, Stefano Di Carlo, encabezó esta tarde la reunión de comisión directiva del club para informar de ciertos detalles del manejo institucional y uno de los temas principales fue ratificar a Leo Ponzio como entrenador principal, con un contrato hasta agosto de 2027.

Sin embargo, esto no confirma que el ex volante seguirá sin importan los resultados, ya que esta duración tiene que ver con una obligación administrativa de AFA: el ente madre del fútbol nacional no permite que un interino dirija sin contrato más de dos partidos, ni que los vínculos sean menores a un año. Por esta razón, Ponzio firmó hasta el 31 de agosto del año que viene porque asumió en esa misma fecha de 2026.

Otros temas fundamentales de los que habló Di Carlo en River

Según la información del periodista Leandro Vaquila, el presidente de River habló de otros temas en la reunión de comisión, siendo los más importantes la liberación de los futbolistas de "la banda del container" y el rol de Pablo Longoria como director deportivo.

Sobre los jugadores que fueron apartados del plantel, Di Carlo aseguró que se ahorró mucho dinero con esta decisión: "Los jugadores de Cantilo significaban un costo laboral de 24 millones de dólares por año. Había un promedio de duración de contratos de 2 años y medio. Esto comprometía más de 60 millones de dólares".

Además, aseguró que con esa diferencia en el gasto anual se pudo hacer frente a las contrataciones de Thiago Almada y Ángel Correa. Sin embargo, muchas de las salidas de los jugadores apartados se dieron por rescisiones de contrato, en las cuales la institución nunca aclaró el monto arreglado con cada uno, lo que podría cambiar el relato del presidente.

Por otro lado, sobre el rol de Longoria como director deportivo, el dirigente contó: "No tiene ninguna restricción en su tarea. Está formando y organizando nuevas áreas del fútbol". Y agregó: "Se creó el departamento de performance que nunca existió, que tiene que ver con análisis de video, nutrición, en otras áreas de fútbol".

También se mostró positivo sobre su desempeño: "El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado". Sobre este pase, se confirmó que River acordó con Vélez la prioridad sobre la compra de dos futbolistas de la cantera del Fortín, que son Simon Prima y Thiago Villalba.