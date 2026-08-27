Coudet se despidió de River y reconoció: "Es insostenible"

El Chacho presentó su renuncia de manera voluntaria y Di Carlo lo despidió con elogios en una conferencia de prensa

Coudet dejó de ser DT de River tras la eliminación en la Sudamericana: Ponzio será el interino

Eduardo Coudet dejó este jueves la conducción técnica de River Plate tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. El entrenador se presentó junto al presidente Stefano Di Carlo y al manager Enzo Francescoli en una conferencia de prensa en el club para formalizar su salida, que fue definida como una decisión personal y de común acuerdo. El cargo de entrenador interino recaerá en Leonardo Ponzio, histórico capitán millonario, con el apoyo de Marcelo Escudero.

Di Carlo fue el primero en tomar la palabra y enmarcó la salida dentro del respeto institucional: "Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado. Este proceso lo iniciamos con determinación y enorme convicción. Hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que a Chacho le ha tocado ser entrenador del club".

El presidente elogió la figura del técnico saliente: "El profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho, y ni hablar la calidad humana, merecían un cierre acá en el club". Di Carlo aclaró que Ponzio asumirá de manera interina con la "apoyadura" de Escudero.

Coudet en su despedida: "Ayer era un partido para golear y terminamos sin la clasificación"

Coudet hizo su balance sin responder preguntas de la prensa. El Chacho reconoció que el arranque de su ciclo había sido positivo —con una final disputada y el primer lugar en la fase de grupos de la Sudamericana— pero admitió que la segunda parte de su gestión no estuvo a la altura.

"Esta segunda mitad no hemos arrancado bien y hemos dicho desde un principio que había un proceso con la consciencia de que en River es insostenible en cuanto a resultados", afirmó.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

El técnico destacó que él mismo había fijado los plazos desde el principio: "Fui el primero que puso plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien". Sobre el partido que precipitó su salida, fue autocrítico sin excusas: "Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa. Me parece que fue un punto determinante". Y cerró con una frase que resume su mirada sobre el club: "Me encanta la exigencia de este club y su gente".

Con la salida de Coudet, River abre un nuevo proceso de búsqueda de entrenador mientras Ponzio toma las riendas de manera transitoria. El histórico N°5 millonario, referente indiscutido de la era Gallardo, asume así su primer rol formal como conductor técnico del primer equipo del club.