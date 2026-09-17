"El fin del fútbol brasileño": los clubes se plantan contra el intento de prohibir las apuestas deportivas

Las instituciones más importantes de Brasil emitieron un comunicado contra el gobierno, que busca dar un golpe a los casinos online.

Un fuerte conflicto estalló en Brasil por la intención del gobierno de Lula Da Silva de emitir una medida provisional para prohibir las apuestas en línea. Diferentes clubes, como Flamengo , Fluminense y Gremio, respondieron con un comunicado titulado "El fin del fútbol brasileño".

La mayor preocupación del gobierno está en los ingresos que perdieron las familias más vulnerables por el juego, que se estima fue de unos 12 mil millones de dólares en el 2025, mientras que los clubes de fútbol manifiestan que la prohibición significaría un golpe económico mortal al deporte, ya que las casas de apuestas financian a muchos equipos e incluso campeonatos en Brasil.

"El fútbol sigue con atención las discusiones sobre el mercado de apuestas en Brasil y reconoce los desafíos que su expansión trae consigo. Los impactos sociales, especialmente sobre las personas más vulnerables, exigen atención permanente del Poder Público, de las empresas y de todos los sectores involucrados", comenzó el comunicado, que hizo especial énfasis en la opción de regular la actividad , en lugar de prohibirla.

Las apuestas online hicieron se volvieron el principal factor de endeudamiento de la población brasileña. En 2025 se chuparon más de U$12 mil millones de los ingresos de las familias. El gobierno brasileño está preparando una medida provisoria para prohibir los juegos online y… https://t.co/nmKm0UW2aC

Además, aseguraron que el dominio en Sudamérica se debe en gran parte a la inversión de estas empresas: "Es importante destacar que, en los últimos años, la inversión de las empresas de apuestas autorizadas se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del deporte. Esta inversión ha impulsado el fútbol brasileño de tal manera que domina el escenario sudamericano en competiciones como la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, y ha colocado a clubes brasileños en posición de protagonismo".

El mensaje insiste en que la prohibición puede ser un golpe fatal para el fútbol: "La consecuencia no solo será abrir la puerta a las apuestas ilegales, sino también asestar un golpe fatal al fútbol brasileño, llevando a muchos clubes a la insolvencia. Esto sin mencionar la incertidumbre legal y profesional que la medida implicaría, especialmente para los contratos firmados regularmente y los planes elaborados bajo el marco regulatorio aprobado por el Congreso Nacional y establecido por el propio Estado".

O FIM DO FUTEBOL BRASILEIRO



O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz. Os impactos sociais, especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis, exigem atenção permanente do Poder Público, das… pic.twitter.com/sJ4CxqmEhO — Flamengo (@Flamengo) September 17, 2026

Por último, el comunicado tuvo un polémico cierre: "El fútbol se moviliza, reconoce sus responsabilidades y quiere participar en la solución de forma racional y consciente. Los aficionados no pueden costearlo. Incluso si se elimina el mercado regulado, las apuestas no desaparecerán. Lo que desaparece es el fútbol".

Los números de las casas de apuestas en Brasil

El conflicto se establece con la base de que al menos 13 equipos que juegan en la Primera División de Brasil tienen contratos con casas de apuestas como patrocinantes. Lo mismo ocurre con los torneos, siendo Betano el auspiciante principal del Brasileirao, Serie B y Copa de Brasil.

Se pudrió todo en Brasil entre el Gobierno, las Casas de Apuestas reguladas y los Clubes de fútbol…



El Gobierno de Brasil analiza prohibir los casinos online pero no las apuestas deportivas ni el patrocinio a Clubes y competiciones. Sin embargo, hasta el 70% de los ingresos… https://t.co/RW0ZoyWogR — Agustín Suárez (@A_SuarezDoreski) September 18, 2026

Se estima que las pérdidas en publicidad serían de más de 200 millones de dólares, aunque las instituciones también basan su reclamo en que sería un golpe para las cadenas televisivas, que tienen contratos millonarios con estas empresas. Ese dinero engrosa el pago de derechos televisivos, por lo que deja pocas fuentes de ingreso de los clubes sin un vínculo directo con las casas de apuestas.