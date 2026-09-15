La dudosa jugada de la Juventus por la que su plantel es sospechado de apuestas

Ocurrió el fin de semana, en la derrota agónica contra Sassuolo. La pasividad de los futbolistas sorprendió a muchos.

El partido entre Sassuolo y Juventus , correspondiente a la cuarta fecha de la Serie A , terminó con un desenlace tan inesperado que rápidamente comenzó a generar sospechas en redes sociales. El conjunto local se impuso 3-2 en el cuarto minuto de descuento , con un gol de Vasilije Adi , justamente un futbolista cuyo pase pertenece a la Juventus, y la acción quedó bajo la lupa por la llamativa pasividad de algunos defensores.

El encuentro tuvo un segundo tiempo cargado de goles. Sebastiano Esposito abrió el marcador para el Sassuolo a los 65 minutos, mientras que Edon Zhegrova apareció para la Juventus a los 82' y estableció el empate. Cuando parecía que el conjunto visitante podía llevarse al menos un punto, Kieron Bowie volvió a poner arriba a los locales a los 89'.

La reacción de la Juventus fue inmediata. Nuevamente Zhegrova , esta vez en el primer minuto agregado, marcó el 2-2 y todo indicaba que el encuentro terminaría igualado. Sin embargo, el Sassuolo tuvo una última oportunidad y no la desaprovechó.

En un contraataque, Armand Laurienté recibió por el sector izquierdo y asistió a Adi. El montenegrino ingresó al área con tiempo y espacio, controló la pelota y definió ante Guglielmo Vicario para decretar el 3-2. La escasa oposición que encontró en el tramo final de la jugada fue uno de los principales motivos que despertaron comentarios y especulaciones.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de una investigación por amaño de partidos vinculada específicamente con este encuentro. Las sospechas surgieron principalmente en redes sociales a partir de la particularidad de la jugada y del resultado, por lo que cualquier eventual intervención de los organismos deportivos o de la Justicia deberá ser confirmada oficialmente.

El episodio, de todos modos, aparece en un país donde el fútbol tiene antecedentes muy fuertes relacionados con este tipo de escándalos. Italia atravesó durante las últimas décadas diferentes investigaciones por apuestas ilegales, corrupción y manipulación de partidos, aunque no todos los casos tuvieron la misma naturaleza ni involucraron a los mismos protagonistas.

¡QUÉ LINDA ES LA #SERIEAxESPN! Contra perfecta y gol agónico de Adzic en la última jugada del partido para sentenciar el 3-2 de Sassuolo contra la Juve en la fecha 4 de la #SerieAxESPN.



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Una historia que habla por sí sola

El antecedente más impactante fue Calciopoli, el escándalo que sacudió al fútbol italiano en 2006 y que involucró a Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio y otros actores del fútbol local. La investigación se centró principalmente en la manipulación de designaciones arbitrales y derivó en durísimas sanciones deportivas.

La Juventus fue la principal castigada: perdió los títulos de las temporadas 2004/05 y 2005/06 y fue enviada a Serie B por primera vez en su historia. La sanción inicial contemplaba 30 puntos de descuento, aunque posteriormente la penalización se redujo.

Por eso, cada episodio que despierta sospechas en el fútbol italiano inevitablemente remite a una historia de escándalos que dejó huellas profundas. En el caso de Sassuolo-Juventus, por ahora solo existe un final llamativo y una ola de especulaciones: para hablar de amaño o apuestas ilegales será necesario esperar pruebas y, eventualmente, una investigación oficial.