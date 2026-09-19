El insólito error de Pezzella que terminó en gol y complicó a Peñarol tras su salida de River

El exdefensor de River perdió la pelota en la salida y Emiliano Rodríguez aprovechó la falla para marcar el empate transitorio en Uruguay.

Germán Pezzella tuvo su primer error importante desde que llegó a Peñarol y quedó directamente involucrado en el gol de Cerro , aunque el conjunto aurinegro finalmente logró imponerse por 2-1 por el Clausura de Uruguay . El campeón del mundo quiso salir jugando desde el fondo, entregó mal la pelota y la jugada terminó segundos después dentro del arco de su equipo.

El episodio ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo , cuando Peñarol ya estaba en ventaja. Pezzella intentó iniciar una salida limpia desde el fondo, pero perdió la posesión en una zona comprometida y permitió que el local atacara con la defensa desacomodada.

La acción continuó con Emiliano Rodríguez , que recibió dentro del área, encaró al experimentado marcador central y logró superarlo antes de sacar un zurdazo cruzado. El remate terminó en el 1-1 transitorio y dejó al ex River señalado en una secuencia poco habitual para un futbolista de su experiencia.

EL ERROR DE PEZZELLA EN PEÑAROL. pic.twitter.com/FXAbmRjrms — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 19, 2026

La equivocación tuvo además una atención especial entre los hinchas del Millonario, ya que fue apenas el tercer partido de Pezzella desde su llegada al fútbol uruguayo. El defensor había tenido un buen comienzo con la camiseta de Peñarol y recibió elogios tanto del público como del cuerpo técnico después de su estreno ante Danubio, el pasado 5 de septiembre.

El equipo montevideano, sin embargo, pudo recuperarse del empate y encontró la victoria durante el segundo tiempo. A los 32 minutos del complemento, Leonel Jaime apareció con un potente remate al ángulo para establecer el 2-1 definitivo y evitar que el error de Pezzella terminara costándole puntos al conjunto aurinegro.

El joven extremo de 20 años atraviesa un destacado presente durante su préstamo en Uruguay y ya acumula cuatro goles y seis asistencias en diez partidos. Su aparición terminó resolviendo una tarde que se había complicado a partir de la falla del experimentado defensor.

Container y polémica: la salida de Pezzella de River

La llegada de Pezzella a Peñarol se produjo después de un cierre particular de su segunda etapa en River. El defensor había regresado al club en agosto de 2024, luego de su paso por Betis, y firmó contrato hasta diciembre de 2027. El Millonario desembolsó algo más de 4 millones de euros para concretar su vuelta, impulsada en aquel momento por Marcelo Gallardo.

Su situación cambió por completo durante 2026. Al finalizar el primer semestre quedó incluido entre los futbolistas que no serían tenidos en cuenta para la segunda parte de la temporada y comenzó a entrenarse apartado del plantel profesional en el predio de Cantilo. Su caso fue uno de los más resonantes por su historia en el club, su condición de campeón del mundo y porque todavía tenía más de un año de vínculo por delante.

Luego de varias semanas trabajando por separado, el 25 de agosto llegó a un acuerdo para rescindir de común acuerdo. Según distintas informaciones publicadas en esos días, River le reconoció una compensación cercana a los 2 millones de dólares por la interrupción anticipada del contrato. Su despedida fue breve y cargada de significado: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.

En su segunda etapa con la camiseta de River, Pezzella disputó 50 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia. Su salida cerró un ciclo que había comenzado como uno de los regresos de mayor jerarquía del mercado y terminó, menos de dos años después, con el defensor entrenándose separado y negociando su desvinculación.

Pocos días después de quedar libre, acordó su incorporación a Peñarol, donde decidió continuar su carrera a los 35 años. El club uruguayo lo contrató hasta diciembre de 2027, justamente la misma fecha hasta la que estaba originalmente ligado al conjunto de Núñez.