De ganarle a Djokovic a festejar en el Ruca Che: Thiago Agustín Tirante, el jugador que se alimenta de la gente

Elegido como segundo singlista, no defraudó este sábado contra Turquía por la Copa Davis. Ganó su partido en buen nivel y pegó onda con el público neuquino.

El tenista argentino, en general, vive la Copa Davis de manera muy especial y Thiago Agustín Tirante es un fiel reflejo de eso. Con sus 25 años disfruta de una carrera ascendente y tuvo su premio al ser elegido como segundo singlista en la serie que Argentina está jugando frente a Turquía en el Ruca Che.

Su reciente victoria sobre Novak Djokovic en Cincinnati lo puso en los primeros planos, pero él ya venía trabajando hace tiempo y de hecho formó parte del equipo argentino en la caída contra Corea del Sur, en febrero.

En aquella oportunidad logró su primera victoria en este certamen y este sábado festejó por primera vez como local.

Tirante (52) tiene un ranking peor que Mariano Navone (45), pero Javier Frana valoró que Thiago está en un mejor momento.

Claudio Espinoza

Desde la semana previa, Tirante y sus compañeros se mostraron a gusto con el ambiente. Un lugar novedoso para el tenis profesional por equipos, ya que es la primera vez que llega a la Patagonia.

Pero la forma en la que Thiago se alimenta del público no deja de llamar la atención. Festejos, gritos efusivos y la constante búsqueda de conectar con la gente fueron algunos de los gestos que el oriundo de La Plata utilizó para imponer su jerarquía sobre Mert Alkaya, el mejor tenista turco al que enfrentó en el segundo turno de este sábado.

Claudio Espinoza

La forma en la que cerró el primer set fue un buen regalo de Tirante al público. Estaba 15-40 con su saque, pero metió tres aces seguidos y lo ganó tras un gran palo y palo para cerrar la primera manga a su favor por 6-2.

Contra un rival que mostró cosas interesantes, más allá de ser el 296 del mundo, Tirante transformó la presión de jugar en casa en optimismo y confianza para sacar adelante puntos complejos, como cuando se defendió bárbaro en el noveno game del segundo set y logró quebrar el saque de su rival.

Thiago supo trabajar el partido, llevó adelante su plan de juego contra un rival que en algún momento se plantó con su servicio y dejó en claro que está orgulloso de estar donde está.

Claudio Espinoza

Fuertes frases en la conferencia de prensa

Thiago ya había dejado en claro durante la semana que responde sin cassette y en el contacto con los medios tras ganar este sábado, no hubo excepción. “Era un lindo sueño ganar de local en Copa Davis“, comenzó diciendo el segundo singlista argentino en la conferencia de prensa.

"No le pondría título de ‘espina’, pero sí diría que es un logro más, una caricia más al alma. Lo que viví hoy fue súper lindo. Creo que no lo viví nunca en mi vida así, de tal manera. El festejo fue como un agradecimiento hacia la gente, hacia mí, hacia todo el equipo, a Javi por la oportunidad. Fue alivio de poder jugar mi mejor tenis, enfocarme en mí y estar muy concentrado”, valoró Thiago.

Una de las tantas virtudes que se le vio al equipo argentino fue la unión grupal, con Navone alentando a Tirante constantemente.

“Bancar los momentos duros y no desesperarme fue clave. Mucho fue con la ayuda de Javi y todos los chicos, sobre todo de Mariano (Navone). No es normal que un jugador, cuando queda afuera, esté tan conectado como estuvo hoy él. Eso me da mucho apoyo de afuera y habla muy bien de él. Estuvo alentando desde el primer minuto, muy conectado con Fran y conmigo, así que quería destacar su actitud porque fue muy importante para mí”, cerró Tirante.