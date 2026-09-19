Copa Davis: cómo sigue la serie entre Argentina y Turquía este domingo

La Albiceleste quedó a un triunfo de cerrar la eliminatoria y se viene el dobles. Horarios y detalles de la serie en el Ruca Che.

Argentina completó una primera jornada ideal en el Ruca Che y quedó a un solo punto de quedarse con la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis . Las victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante dejaron al equipo de Javier Frana 2-0 arriba y con la posibilidad de definir todo este domingo en el partido de dobles.

La actividad comenzará a las 11 en el estadio neuquino. Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron designados para enfrentar a Tuncay Duran y Arda Azkara .

Si la pareja argentina consigue la victoria, la serie quedará 3-0 y el seleccionado asegurará su lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027 . El encuentro podrá verse por TyC Sports y DSports , además de las plataformas digitales correspondientes.

Argentina llega a esa instancia después de un sábado sin fisuras. Cerúndolo, número 23 del ranking mundial, abrió la serie frente a Yanki Erel con un primer set contundente, que resolvió por 6-0. El turco levantó considerablemente su nivel en el segundo parcial, pero el número uno argentino encontró el quiebre necesario y cerró el encuentro por 6-4 en una hora y 13 minutos.

Claudio Espinoza

Más tarde, Tirante ratificó la superioridad local ante Mert Alkaya. El platense se impuso por 6-2 y 6-4, sostuvo su servicio cuando el partido se hizo más parejo y consiguió el segundo punto. De esa manera, el conjunto de Frana terminó el primer día sin ceder sets y quedó en una posición inmejorable antes de la definición.

Claudio Espinoza

Además, el equipo argentino buscará aprovechar el impulso generado por el público neuquino, que volvió a acompañar con fuerza durante toda la jornada.

Copa Davis: Andreozzi y Molteni tendrán la primera chance de cerrar la serie

El dobles será el primer encuentro del domingo y puede transformarse en el punto definitivo. Andreozzi y Molteni llegan como la dupla elegida por el capitán argentino, mientras que Duran y Azkara serán inicialmente los representantes turcos. El orden de juego fue establecido durante el sorteo realizado antes del comienzo de la serie.

Si Turquía logra descontar, el programa continuará con los singles. El cuarto punto previsto enfrenta a Cerúndolo con Alkaya y, si la eliminatoria llegara igualada 2-2 al último encuentro, Tirante jugaría ante Erel. De todos modos, los capitanes pueden realizar modificaciones, por lo que esas formaciones todavía podrían cambiar de acuerdo con el resultado del dobles y las condiciones de los tenistas.

La serie tiene además un objetivo importante de cara a la próxima temporada. Argentina llegó al Grupo Mundial I después de perder 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de este año. Una victoria frente al conjunto turco le permitirá regresar a esa instancia en 2027 y volver a competir por un lugar en la fase decisiva de la competencia.

Con el 2-0 conseguido el sábado, el panorama es favorable. Ahora será el turno de Andreozzi y Molteni, que buscarán aprovechar el impulso de los singles y cerrar la eliminatoria ante el público del Ruca Che, sin necesidad de extender la definición a los partidos individuales.