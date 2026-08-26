El posteo de Germán Pezzella al irse de River y los comentarios de sus compañeros

El defensor, que volvió al club a cambio de cinco millones de dólares, fue marginado del plantel y rescindió su contrato.

Germán Pezzella dejó de ser jugador de River después de acordar la rescisión de su contrato , una decisión que generó un fuerte malestar entre los hinchas por la manera en la que terminó su segunda etapa en el club. El defensor había regresado por pedido de Marcelo Gallardo , pero en los últimos meses había quedado marginado del plantel que ahora comanda Coudet.

El acuerdo entre el futbolista y la institución se concretó este martes y puso punto final a un vínculo que originalmente se extendía hasta diciembre de 2027 . A partir de ahora, Pezzella deberá analizar las distintas propuestas que pueda recibir para definir dónde continuará su carrera.

En sus redes sociales, el futbolista compartió una foto besando el escudo, imagen del día que marcó un gol ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2024, apenas llegó.

"Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias", escribió el jugador.

Repercusiones en las redes

La salida provocó una inmediata reacción de los simpatizantes de River en las redes sociales. Muchos cuestionaron duramente a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, especialmente por el trato que recibió un jugador surgido de las divisiones inferiores y que además había regresado al club con el respaldo de haber sido campeón del mundo con la Selección argentina.

Entre los comentarios publicados tras conocerse la rescisión aparecieron mensajes de hinchas que aseguraron “sentir vergüenza” por el desenlace. Otros eligieron pedirle “perdón” al defensor y agradecerle por haber regresado a Núñez después de la consagración en Qatar 2022.

El cuestionamiento estuvo centrado principalmente en las formas. Pezzella llevaba varios meses apartado del plantel profesional y realizaba sus entrenamientos en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas que tampoco eran considerados. Además, durante ese período surgieron versiones sobre una posible reincorporación al equipo y distintas negociaciones para finalizar su contrato.

El regreso que terminó de manera inesperada

Pezzella había vuelto a River en agosto de 2024, luego de su paso por el Betis. Gallardo fue quien impulsó su regreso y el club realizó una inversión cercana a cuatro millones de dólares para concretar la operación.

De esta manera, el defensor inició su segundo ciclo en Núñez después de haber defendido la camiseta entre 2011 y 2015, etapa en la que se consolidó antes de emigrar al fútbol europeo.

Su regreso estuvo marcado además por un antecedente de enorme peso: Pezzella era campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y llegaba con varios años de experiencia acumulada en Europa.

Sin embargo, poco más de un año después de su regreso, su ciclo terminó con una rescisión contractual y en medio del descontento de una parte importante de los hinchas, que más allá de cualquier análisis sobre su rendimiento cuestionaron especialmente la manera en la que River manejó su salida.

Compañeros y excompañeros comentaron la foto, como los casos de Enzo Pérez, Pity Martínez, Fernando Cavenaghi, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Leandro González Pírez.

El comentario que más llamó la atención fue el de Dibu Martínez, quien escribió: "Grande amigo ahora sí".