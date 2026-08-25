El posteo de Martínez Quarta en medio de las críticas de los hinchas de River

El defensor del Millo, uno de los principales apuntados por la crisis futbolística, se expresó a través de sus redes sociales.

Lucas Martínez Quarta quedó nuevamente en el centro de las críticas después del empate 2-2 de River ante Vélez , por la sexta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, casi 24 horas después del partido, el defensor decidió expresarse de una manera indirecta: compartió en sus historias de Instagram un texto de Ariel Villasante sobre la importancia de no dejarse llevar por los cuestionamientos y continuar adelante.

El mensaje elegido por el futbolista comienza con una frase contundente: “Que hablen” . Luego continúa: “Van hablar cuando te vayas, cuando te quedes, cuando cambies, cuando te equivoques, cuando empieces de nuevo. Van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás” .

La publicación apareció después de una noche complicada para el conjunto de Eduardo Coudet. River ganaba con comodidad frente a Vélez, pero terminó dejando escapar dos puntos por errores propios , situación que volvió a generar cuestionamientos hacia varios futbolistas, entre ellos Martínez Quarta.

El defensor quedó señalado especialmente en las dos jugadas que terminaron en goles del equipo de Liniers. En el primer tanto, Thiago Almada perdió la pelota ante Diego Valdés, pero Martínez Quarta se encontraba fuera de posición. En esa circunstancia, Dylan Godoy recibió con libertad el pase del delantero chileno y pudiera descontar para Vélez.

De todas formas, el mayor culpable de ese gol fue Thiago Almada, de flojo partido.

El segundo tanto también tuvo al zaguero como protagonista indirecto. Elías Gómez envió un centro preciso hacia Manuel Lanzini, quien logró anticipar a Martínez Quarta y cabeceó con comodidad. El mediapunta, incluso, tiene una diferencia de 16 centímetros menos de altura respecto del defensor.

Un referente cuestionado

La situación de Martínez Quarta se explica también por el contexto que atraviesa River. Desde su regreso al club a comienzos del año pasado, el defensor convirtió algunos goles importantes, pero igualmente se convirtió en uno de los futbolistas que recibe mayores críticas por parte de los hinchas.

El hecho de ser uno de los referentes de un plantel que no termina de encontrar una identificación plena con el público de River, sumado a las derrotas dolorosas que sufrió el equipo durante los últimos meses, hizo que las miradas se concentraran especialmente sobre él.

En ese escenario, el mensaje que compartió parece apuntar a mantenerse enfocado pese a las opiniones externas y atravesar el momento adverso sin quedar condicionado por los cuestionamientos.

El texto que publicó Martínez Quarta concluye con otra reflexión sobre la manera de afrontar las críticas: “Y algún día entenderás que no puedes controlar lo que otros dicen de ti. Pero sí puedes decidir cuánto poder tienen sus palabras sobre tu vida. Por eso, que hablen. Tú sigue viviendo, sigue avanzando y, sobre todo, sigue escribiendo tu historia. Porque al final, la vida que merece ser escuchada no es la que otros cuentan sobre ti, sino la que tú te atreviste a vivir”.

La publicación llegó justo después de una nueva actuación que dejó dudas y mientras River intenta dejar atrás un presente irregular, con la necesidad de recuperar confianza y resultados en el Torneo Clausura.