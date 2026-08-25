Gustavo Costas vuelve a dirigir: a qué equipo entrenará tras ser despedido de Racing

El entrenador comenzará un nuevo ciclo en su carrera para reemplazar a un ex DT de Independiente. A qué club se suma.

Hace alguno meses Racing tomó la decisión de que Gustavo Costas , entrenador ligado al club por su fanatismo y con un importante paso debido a que obtuvo grandes títulos deportivos, no siga en el club debido al mal rendimiento que mantenía el equipo. Desde esa salida cuestionada por vario hinchas, no volvió a dirigir un equipo y aprovechó ese tiempo para encomendarse a un período de mayor tranquilidad en su vida cotidiana.

A tres meses de su salida de la institución, el DT tendría todo acordado para volver a entrenar. Esta vez lo hará en el exterior y para reemplazar a un entrenador que tuvo un exitoso período en Independiente de Avellaneda, el mega rival de la Academia.

Según trascendió en la información que sobrevuela a la espera de una confirmación oficial, Cerro Porteño de Paraguay tomó la decisión de terminar el ciclo de Ariel Holan . Ante este panorama, el club guaraní va a la carga por Costas, quien ya tuvo paso por el club y logró conseguir un título con esa camiseta.

Entre la información que se conoció, la decisión de discontinuar el contrato de Ariel tuvo que ver con la eliminación de la Copa Libertadores y la caída en el clásico frente a Olimpia.

Los títulos de Costas en Cerro Porteño

Campeón Anual de 2005 (Clausura y Apertura)

Clausura 2006

En un clásico picante, Racing y Boca erraron mucho y empataron en Avellaneda

Racing y Boca igualaron 1-1 en un clásico intenso y con varias situaciones de gol. Marcos Rojo, de penal, puso en ventaja a la Academia y cumplió con la ley del ex. Miguel Merentiel marcó el empate para el Xeneize, que reaccionó después de un comienzo adverso. En Avellaneda, ambos tuvieron chances para quedarse con el triunfo, pero terminaron repartiendo puntos.

La crónica de Racing-Boca

En un partido que arrancó de manera frenética, Racing consiguió un penal antes de los primeros cinco minutos: Ezequiel Cannavo arremetió dentro del área, Ayrton Costa se lo comió y le pegó un patadón en la pierna derecha sin intención. Tras una prolongada revisión en el VAR, Fernando Echenique cobró la infracción dentro del área. Marcos Rojo, con mucha delicadeza, estampó el 1-0 e hizo valer la ley del ex. Bajo la mirada de Rodrigo de Paul, bien atento en el palco junto a Tini Stoessel.

PENAL PARA RACING ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?



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¡MARCOS ROJO LO GRITÓ Y RODRI DE PAUL TAMBIÉN! El defensor cambió penal por gol para el 1-0 de Racing contra Boca.



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El club azul y oro, sin jugar del todo bien y con menos fluidez que los últimos compromisos, tuvo la chance de igualar en los pies de Tomás Aranda, pero Facundo Cambeses evitó el intento del juvenil. Salvo por esa incursión ofensiva, la Academia prácticamente no sufrió en la primera media hora.

Sin embargo, los de Arruabarrena dieron muestras de que sus individualidades pueden romper cualquier esquema. Leonel Flores saltó líneas de gran manera y encontró solo a Miguel Merentiel, que controló mal. Aun así, el uruguayo enganchó, hizo un rodeo y la picó al quedar de frente para estampar la igualdad.

¡CÓMO LO GRITÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 1-1 de Boca contra Racing.



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Los de Vojvoda monopolizaron la posesión y pudieron haberse puesto en ventaja otra vez con Tomás Conechny, pero el ex San Lorenzo tardó demasiado en definir. Así y todo, las mejores chances fueron de la visita en un pleito muy entretenido: Flores probó de media distancia y Ascacibar tuvo el segundo gol, pero la defensa de los de Avellaneda sacó la pelota en la línea.

MILAGRO EN EL ÁREA DE RACING: Ascacibar estuvo cerca de marcar el segundo de Boca.



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En el complemento, tanto Flores como Aranda volvieron a inquietar el arco rival; mientras que Miljevic tuvo un remate que pudo haberle dado el triunfo parcial a Racing. Sin tanto frenetismo, ambos elencos se repartieron el balón y Boca sufrió una mala noticia: Milton Delgado sintió molestias y debió salir reemplazado.

OTRO MILAGRO EN EL ÁREA DE RACING: Lodico sacó en la línea lo que hubiera sigo el gol de Flores para el segundo de Boca.



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El 10 xeneize intentó de media distancia sin suerte y Sebastián Villa se perdió el segundo en un contragolpe que tenía destino de ser letal, aunque le faltó precisión. A falta de 20 minutos para el final del compromiso, todo parecía indicar que solo un error podía quebrar la parda.

El equipo de Arruabarrena dejaba entrever que sentía la falta de un 9 de área y Enner Valencia ingresó con la intención de romper la igualdad. Y el delantero ecuatoriano estuvo a tiro de hacerlo: quedó solo tras un muy buen pase del colombiano ex Independiente Rivadavia y, ante la salida de Cambeses, disparó a la red pero del lado que no suma. El empate les sentó bien a los dos equipos, que hicieron méritos para llevarse los tres puntos y dejaron una buena imagen.