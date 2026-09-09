La "Bomba" al ángulo del capitán de Deportivo Rincón y el festejo con su familia

Fue en el 1 a 1 del León ante Costa Brava el último fin de semana. La emoción de Daniel Carrasco al celebrarlo con los suyos.

Deportivo Rincón empató ante Costa Brava el último domingo en el norte neuquino, pero una de las imágenes de la tarde quedó marcada por el gran remate del capitán. Una pelota que Daniel “Bomba” Carrasco agarró de lleno y un festejo especial con su familia, que estuvo en el Moisés Gómez para verlo.

Si bien el León ya consiguió uno de sus grandes objetivos y aseguró la permanencia en el Federal A , Carrasco no se olvida de todo lo que tuvo que atravesar el equipo durante una temporada en la que el plan inicial era muy diferente.

“La agarré de lleno como venía”

Carrasco reconstruyó una jugada que tuvo de todo y que, a los 14 minutos, terminó en el fondo del arco. “Fue una jugada que arranca ahí el Juani, quiere meter un pase y justo le pega al árbitro de casualidad y en la segunda pelota la abro para Poroto, Poroto al Juani, tira el centro para atrás y le grito al Eze Ávila que estaba solo atrás. Él llegó a puntearla y la agarré de lleno como venía”, relató a LM Neuquén.

"Daniel Carrasco"



Por el golazo del jugador de Deportivo Rincón en el empate ante Costa Brava. pic.twitter.com/jc7YxVHIpD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 7, 2026

El remate se transformó en un golazo que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas del León. El Bomba, sin embargo, encontró hasta una pequeña explicación en el viento para semejante disparo. “Contento por el gol, la verdad que también calculo que el viento habrá ayudado un poquitito porque lo teníamos ahí. Contento también porque estaba mi familia, mis hijos, mi señora”, sostuvo.

El gol tuvo un significado especial para el capitán. Si bien su preferencia es asistir antes que marcar, con su familia en las gradas todo tomó otro color en lo individual. “Es para ellos porque me están haciendo el aguante acá a pesar de la distancia en la que estamos. Tenemos la familia medio lejos, están acá bancando, apoyando y la verdad que me pone feliz por ese lado”, expresó.

Una Reválida que Rincón no quería jugar

La realidad del Deportivo cambió desde el inicio de la temporada. El objetivo era otro y en el camino se encontraron con un escenario diferente. “Como lo dije siempre desde principios de año, cuando se armó todo esto. La idea no era estar en la Reválida, pero en el camino pasaron millones de cosas y las tomamos de la mejor manera”, reconoció Carrasco.

Rincón había construido otra expectativa después de lo realizado durante 2025, cuando llegó a los cuartos de final tras un gran Nonagonal. “El año pasado cuando llegué estábamos en zona de clasificación, pudimos jugar ahí con Sportivo (Belgrano) estuvimos muy cerquita de jugar la semifinal. No se dio y este año la idea era mejorar esa campaña, pero no se dio y fuimos por el camino más largo”, explicó.

En la previa a la Reválida, el equipo se desencontró, los resultados no aparecían y se fue alejando del Nonagonal. El cimbronazo se sintió y el volantazo llegó a tiempo para mejorar en la segunda etapa del año. “Antes que arranque la Reválida, hicimos un clic y pudimos empezar ganando la última fecha en Costa y después arrancar de la mejor manera. Hoy en día estamos pasando un buen momento”, aseguró.

El León consiguió alejarse del peligro que implica disputar esta instancia con el descenso cerca y aseguró su permanencia. Pero convivir durante buena parte de la Reválida con esa preocupación no fue sencillo. “Se están jugando muchas cosas, el descenso no es fácil, el pensamiento ese está ahí y por eso digo que ellos también, capaz que necesitaban el punto ese para salvarse y una vez que se encontraron con el empate, se quedaron ahí, porque les servía eso”, analizó sobre Costa Brava.

Rincón, en cambio, buscó quedarse con todo el último fin de semana y en esa búsqueda asumió algunos riesgos. “Nosotros por ir a buscarlo y demás pudimos haber quedado mal parados, pero por suerte no se perdió. Creo que tuvimos las chances como para quedarnos con los tres puntos pero no se pudo así que hay que seguir trabajando. Creo que va siendo una gran Reválida, hay que seguir por este camino”, agregó.

Las bajas y un plantel que se achicó

La recta final también encontró al Deportivo con otro problema. El inicio del Regional Amateur abrió las puertas para que algunos futbolistas continuaran sus carreras en otros equipos y el plantel sufrió bajas en plena competencia.

“Esas ya son decisiones personales y dirigenciales, como compañero no me gusta que se vayan, porque eligen otra cosa pero como digo, son decisiones personales y uno no se puede meter. Somos los que estamos hoy en día y vamos a ponerle el pecho a la situación que venga”, afirmó.

Siete jugadores se marcharon al Regional, algunos de ellos habían llegado en la ventana de invierno para reforzar al equipo neuquino. Ignacio Narváez llegó a La Amistad, Cristián Estigarribia emigró a Pacífico de Alvear, Jonathan Fleitas pasó a Talleres de Perico y Ezequiel Ávila a Cipolletti. Además, uno de los goleadores, Facundo Cruz, y el santafesino Sergio Frutos, ambos refuerzos de invierno, también dejaron el plantel. Jorge Rossi y el volante ex Boca Juniors, Rodrigo Montes, completan la lista de bajas.

“Tenemos los jugadores para hacer el recambio y demás. Hoy en día quedamos pocos, pero hay que afrontarlo de la mejor manera y siempre dejar al Deportivo en lo más alto”, analizó.

Paso a paso para lo que viene

Con la permanencia resuelta, Rincón todavía tiene cosas importantes por jugar.

El próximo desafío será FADEP y en el cierre llegará Santamarina a Rincón de los Sauces. Después comenzará otra historia con los cruces de ida y vuelta. “Estamos bien, nos queda Fadep y Santamarina, la última de local. Hay que afrontarlo de la mejor manera y terminar lo más arriba posible para encarar el ida y vuelta de la mejor manera. Estamos preparados, nos mentalizamos de esa forma y hoy ya pensando en el partido del fin de semana con Fadep”, explicó.

Sin adelantarse ni hacer futurología, Carrasco, conocedor del Federal A, sabe que una fecha puede cambiar demasiado el panorama. “Paso a paso, yo digo que hay que ir paso a paso porque en el torneo todo es muy cambiante, hoy jugamos con uno, mañana vamos a jugar con otro, obvio que vamos viendo, vamos planificando, pero el torneo es muy difícil, muy parejo y todos sacan puntos. Hasta que juguemos con Santamarina y veamos el cruce recién pensaremos y planearemos el partido del cruce”, concluyó.

Rincón ya consiguió sacarse de encima la preocupación más pesada: seguirá jugando en el Federal A. Además, en la tabla es escolta de San Martín de Mendoza. Ambos tienen 12 puntos y los separa la diferencia de gol.