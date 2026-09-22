Sebastián Villa apuntó contra Davo Xeneize y La Cobra y los streamers respondieron

En medio del gran momento de Boca, el delantero colombiano fue fiel a su estilo y generó un conflicto donde no lo había.

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena de Boca , aunque esta vez lejos de la cancha. Después de la victoria 2-0 ante San Lorenzo, el delantero colombiano habló sobre las críticas que recibe desde su regreso al Xeneize y apuntó directamente contra Davo Xeneize y La Cobra , dos de los streamers vinculados a la actualidad del club.

Durante una transmisión, Villa fue consultado por las opiniones de ambos y no ocultó su malestar. “Yo de Davoo y La Cobra no opino, ellos venden mucho humo”, lanzó el futbolista, que además cuestionó que los creadores de contenido tengan una mirada crítica sobre su rendimiento.

El colombiano fue todavía más directo al referirse a Davo. “Me han mandado que hablan de mí, pero la verdad es que Davo al lado mío es muy chiquito”, expresó. También incluyó a La Cobra en esa comparación y sostuvo que los dos hablan de más.

Villa explicó que no mantiene una relación personal con ninguno de los dos y cuestionó que, por ser simpatizantes de Boca, opinen sobre los futbolistas. “No les he hecho nada, solo por ser simpatizantes de Boca creen que tienen el derecho de estar difamando a las personas. Eso no me gusta”, afirmó.

El delantero también defendió la dificultad de la profesión y marcó distancia con quienes analizan a los jugadores desde las redes sociales. “Creen que ser futbolista es fácil, pero ser futbolista es muy difícil”, señaló.

"YO DE DAVO Y LA COBRA NO OPINO, ellos venden MUCHO HUMO. Me han mandado que hablan de mí, pero la verdad es que DAVO AL LADO MÍO ES MUY CHIQUITICO"



Sebastián Villa con el streamer colombiano 'Chanty'. ‼️ pic.twitter.com/U7xtyAM0nj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2026

La respuesta de Davo Xeneize

Las palabras de Villa rápidamente llegaron a Davo Xeneize, quien decidió responder durante una transmisión en la que también participó el periodista Gastón Edul. El streamer evitó entrar en una escalada y planteó que ambos tienen derecho a expresar sus opiniones.

“Cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos”, sostuvo.

Davo explicó que es consciente del alcance que tienen sus transmisiones y que sus críticas forman parte de su lugar como hincha y creador de contenido. “Está perfecto que se enojen conmigo. Que diga lo que quiera”, agregó.

Además, remarcó que no pretende convertir el cruce en un conflicto mayor y puso el foco en el presente futbolístico del equipo. Boca viene de derrotar 2-0 a San Lorenzo y atraviesa una racha de 14 partidos sin perder.

Davo Xeneize se pronuncia de manera contundente tras las críticas de Sebastián Villa.



"Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno… pic.twitter.com/B6X3JtLPMU — Terreno Viral (@terrenoviral) September 21, 2026

La Cobra también contestó

La Cobra, por su parte, tuvo una reacción mucho más breve. Consultado por sus seguidores sobre las declaraciones del delantero colombiano, decidió restarle importancia al episodio y evitó profundizar en la discusión.

“Me chupa un huevo, literal, con todo respeto, me chupa un huevo”, respondió el streamer. Y agregó que no piensa dedicar tiempo a quienes lo insultan, independientemente de que se trate de un usuario de su comunidad o de un jugador profesional.

Así, el cruce entre Villa, Davo Xeneize y La Cobra quedó instalado en las redes después de la victoria de Boca ante San Lorenzo. El delantero expuso su malestar por las críticas que recibe y los dos streamers respondieron desde sus respectivas transmisiones, aunque con posturas diferentes frente a las declaraciones.