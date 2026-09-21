Tras las bombas de Di Carlo, River vuelve al Comité Ejecutivo de AFA con exigencias al Chiqui Tapia

El club de Núñez regresará a la estructura del ente que preside Chiqui Tapia. Los detalles de la movida dirigencial.

Después de seis meses de ausencia y en medio de una relación tensa con la conducción de la AFA , River volverá este martes a participar de una reunión del Comité Ejecutivo . La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo llegará al encuentro con un documento en el que plantea una serie de reformas para el funcionamiento del fútbol argentino.

El regreso se producirá pocos días después de las fuertes declaraciones de Di Carlo contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia . Durante una reunión de Comisión Directiva, el titular de River sostuvo que existe “animosidad” contra el club y afirmó: “Evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River” . Además, señaló: “Hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política” .

La postura de River había generado el alejamiento del Comité Ejecutivo en marzo. En aquel momento, la institución comunicó que dejaba de asistir a las reuniones porque entendía que no existían las garantías necesarias para una toma de decisiones clara y previsible.

Ahora, el club decidió regresar con una propuesta concreta.

Los cambios que plantea River

El documento que será presentado ante el Comité Ejecutivo contiene seis ejes de reforma. Uno de los principales apunta al formato de las competencias, con la intención de avanzar hacia una reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División.

A su vez, River plantea que las reglas de una competencia tengan mayor estabilidad y no sean modificadas mientras el torneo está en desarrollo. La búsqueda del club es establecer mayor previsibilidad para los participantes.

Otro de los puntos está relacionado con el calendario y la ventana del mercado de pases. La institución pretende que estos aspectos sean revisados y organizados con criterios que permitan una planificación más clara de las temporadas.

El arbitraje ocupa un lugar central en el documento. River propone discutir la conducción del área, establecer criterios objetivos para las designaciones y avanzar en mecanismos de evaluación del rendimiento. Además, plantea la creación de un comité independiente que audite las designaciones arbitrales.

La presentación también incluye cuestiones institucionales y económicas. El club propone mayor claridad en los procedimientos del Comité Ejecutivo y en el acceso a la información, además de sostener el criterio de distribución solidaria de ingresos entre las instituciones, pero acompañado por una revisión de los mecanismos para generar nuevos recursos.

Por último, River pretende reformular el modelo de derechos de televisión, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Según explicó la institución, el documento funciona como un marco general y cada uno de los puntos será posteriormente desarrollado mediante proyectos específicos.

El regreso de River a la mesa de AFA

La presencia de River en el Comité Ejecutivo tendrá lugar en un contexto particular. La Liga Profesional ya comenzó a trabajar sobre la organización de la temporada 2027 y estableció como temas de discusión el calendario, los formatos de competencia, los descensos, la clasificación a las copas internacionales y los mecanismos de definición, entre otros aspectos.

De esta manera, el documento que llevará River se encontrará con una agenda que ya contempla varios de los temas que el club pretende discutir.

La participación de este martes marcará el regreso de River a las reuniones del Comité Ejecutivo desde marzo. Por ahora, queda por determinar si se trata de una reincorporación definitiva o de una participación puntual para presentar su propuesta. También resta definir cuál será la postura de la institución respecto de la Asamblea General Ordinaria de AFA, prevista para octubre.

El escenario vuelve a poner frente a frente a la dirigencia de River y a la conducción de la AFA, aunque esta vez el club de Núñez llegará a la mesa con un documento que busca llevar sus cuestionamientos desde las declaraciones públicas hacia propuestas concretas de modificación del fútbol argentino.