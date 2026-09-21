Accidente y duros golpes en el ciclismo de los Juegos Suramericanos

Una competidora brasileña cayó y sus colegas se la llevaron puesta en el medio de la carrera. Impactantes imágenes.

Un momento de tensión se vivió durante la competencia de ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos 2026 , cuando la brasileña Nicolle Borges sufrió una fuerte caída que obligó a detener la acción por unos minutos y generó preocupación entre los presentes.

El accidente ocurrió cuando restaban 19 vueltas para el final de la prueba . Borges perdió el control de su bicicleta y terminó golpeando con fuerza contra la pista. En medio de la caída, otras dos ciclistas no pudieron evitarla y pasaron accidentalmente por encima de sus piernas , provocando además la caída de ambas competidoras.

La situación generó especial preocupación por el impacto que recibió la brasileña, principalmente en sus miembros inferiores. Ante la gravedad de la escena, los servicios médicos ingresaron rápidamente a la pista para asistirla.

Borges permaneció varios minutos bajo observación mientras los profesionales evaluaban su estado. Finalmente, la ciclista brasileña logró recuperarse del golpe y tomó una decisión que sorprendió a todos: volvió a subirse a su bicicleta para completar la competencia.

Las otras dos corredoras involucradas también pudieron continuar luego del incidente, aunque sus caídas tuvieron consecuencias menores.

¡IMÁGENES SENSIBLES!



Durísimo accidente en la prueba de ciclismo de pista, donde la brasileña Nicolle Borges se llevó la peor parte.



Tras ser atendida por varios minutos, logró ponerse de pie y volvió a subirse a una bicicleta.#JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/RDZIaLYyAx — DSPORTS (@DSports) September 21, 2026

El accidente quedó como una de las imágenes más impactantes de la jornada de ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos 2026, no solo por la violencia del golpe sino también por la reacción posterior de Borges, que consiguió volver a la competencia después de ser atendida por el equipo médico.

Medallas y buenas participaciones: cómo les está yendo a los neuquinos en los Odesur

Neuquén tiene diez representantes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Benjamín Gader consiguió el oro y Manuel Turone el bronce, mientras que Abril Garzón fue parte del equipo argentino que ganó la prueba de ciclismo de ruta. Todavía quedan varios neuquinos por competir.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya transitan su segunda semana y la delegación neuquina dejó hasta el momento una cosecha de dos medallas individuales y una participación en un equipo campeón. Diez deportistas de la provincia fueron convocados para representar a Argentina en el certamen continental y varios ya completaron sus respectivas competencias.

El gran protagonista neuquino fue Benjamín Gader. El patinador del Club Alta Barda se quedó con la medalla de oro en los 5.000 metros a los puntos, luego de sumar 15 unidades y superar por apenas un punto a su compatriota Ken Kuwada. El neuquino volvió a competir al día siguiente en los 10.000 metros eliminación y terminó quinto.

También en patín carrera compitió Lucía Monje, quien fue octava en los 5.000 metros y novena en los 10.000 metros eliminación, completando así su participación en Rosario.

Otra medalla llegó de la mano de Manuel Turone. El rider neuquino obtuvo el bronce en BMX Freestyle, con 91,33 puntos, detrás del colombiano Luis Rincón y el brasileño Gustavo Batista. Turone repitió así el tercer puesto conseguido en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

En ciclismo también hubo presencia neuquina en un podio argentino. Abril Garzón, oriunda de Huinganco, integró el equipo que acompañó a Julieta Benedetti, ganadora de la prueba de ruta sobre 108 kilómetros. Garzón trabajó dentro del pelotón para desgastar a las rivales y favorecer la definición de la argentina. En la clasificación individual terminó 35ª, con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 7 segundos.

La actividad neuquina continúa. Este lunes fue el turno de Pilar Etchechoury en squash: la representante argentina debutó con una victoria 3-2 en singles. Además, participa en dobles femenino junto a María Antonella Falcione.

Todavía deben debutar Esteban Silva y Wanda Arca, representantes en tiro con arco; Matías Contreras, en canotaje slalom; José Luis Acuña, en taekwondo; y Giuliana Baigorria, en lanzamiento de martillo. Silva y Arca tendrán actividad desde este martes, mientras que Contreras y Acuña competirán desde el miércoles y Baigorria lo hará el viernes.

Así, con un oro, un bronce y el aporte de Garzón al oro argentino en ciclismo de ruta, Neuquén ya tuvo presencia destacada en los Odesur. Y todavía quedan varias competencias para ampliar la participación provincial en el tramo final de los Juegos.