Sele Vera rompió el silencio y habló del grave accidente que la dejará un mes fuera de los escenarios

La cantante barilochense Sele Vera , líder del popular grupo Sele Vera y Los Pampas, reapareció en sus redes sociales a través de un video para aclarar la situación de salud que atraviesa y llevar tranquilidad a sus seguidores. La referente de la música folclórica sufrió un severo accidente mientras realizaba labores rurales en el campo, lo que le provocó una fractura en una de sus piernas y la mantendrá alejada temporalmente de los escenarios.

A través de un mensaje grabado, la artista explicó minuciosamente las circunstancias en las que se produjo la lesión. Según detalló, el hecho ocurrió mientras se encontraba trabajando con animales en compañía de su hermano.

En ese contexto, ambos intentaban sujetar una vaca cuando se desencadenó el incidente. El joven logró enlazar al animal y Sele descendió para asegurar la soga atándola a un poste del alambrado.

Sin embargo, la fuerza del animal complicó la maniobra. En un movimiento brusco, la vaca tiró del lazo y ganó terreno. Al intentar retomar el control de la soga para frenar al vacuno, la cantante trabó su pierna derecha contra el suelo para hacer fuerza hacia atrás. Fue en ese preciso instante cuando el animal la arrastró hacia adelante de manera intempestiva; la extremidad hizo palanca contra la superficie y se produjo la quebradura.

A pesar de la gravedad del episodio y del dolor producido, la joven intérprete buscó quitarle dramatismo a la situación frente a sus seguidores. Aclaró que se encuentra en buen estado general y a la espera de la cirugía fijada por el equipo médico, confiando en que el procedimiento permitirá iniciar formalmente su proceso de rehabilitación.

María Isabel Sanchez

Antes de someterse a la operación y guardar el reposo absoluto correspondiente, Sele Vera decidió cumplir con los compromisos artísticos asumidos de forma inmediata. De esta manera, confirmó sus presentaciones en las localidades de Centenario y San Justo. Posterior a esos espectáculos, la artista deberá permanecer guardando cama durante varios días para afrontar la intervención y la primera etapa de recuperación.

De acuerdo con lo informado por su equipo de producción, las lesiones abarcan una fractura de tibia y peroné, complementada con compromiso en los ligamentos y una luxación en el tobillo. Por esta razón, el período de inmovilización y rehabilitación estimada demandará al menos un mes antes de evaluar un retorno gradual a la actividad musical, utilizando muletas en las primeras fases. Desde la organización remarcaron que la prioridad absoluta en este momento es garantizar la salud plena de la cantante antes de su definitivo reencuentro con el público.

La operación está agendada para este jueves 17 de septiembre por lo que, según un comunicado del mismo grupo todos los compromisos a partir del lunes 14 serán suspendidos temporalmente. "La prioridad absoluta en este momento es su recuperación para que pronto pueda estar al 100%", señalaron desde el conjunto a través del comunicado difundido entre sus seguidores.