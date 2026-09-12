Neuquén a los 122 años: la consolidación de la gran metrópoli patagónica

Es la ciudad de la que todos hablan. En donde se analiza la economía y el potencial de desarrollo de negocios, allí aparece la capital provincial. Mariano Gaido, los últimos años de gobierno y la ciudad que mira y se apoya en Houston.

La ciudad de Neuquén celebra este 12 de septiembre su 122° aniversario en un escenario fundacional radicalmente distinto al de aquellos pioneros de la confluencia, pero con la misma mística de vanguardia.

La capital provincial ya no se piensa únicamente como el centro administrativo de la Patagonia; hoy se consolida como la gran metrópoli del sur argentino. Traccionada por el imán productivo de Vaca Muerta y una planificación local que busca disputar un lugar en el concierto de las grandes capitales globales, la ciudad de Neuquén hoy es la niña mimada de los grandes actores del mercado inmobiliario y los “operadores políticos” de grupos económicos nacional, internacional y local.

Esta transformación no pasó inadvertida en los altos niveles de la política nacional. Fue el propio presidente Javier Milei , quien durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, de este año, ubicó formalmente al "Gran Neuquén" en el centro del mapa productivo, proyectando que “en pocos años se convertirá en una de las principales metrópolis de la Argentina debido al extraordinario salto exportador del complejo energético”.

El reconocimiento de la Casa Rosada convalidó lo que en las calles locales ya es un hecho concreto: la capital neuquina vive una expansión demográfica, constructiva y comercial sin antecedentes en su historia. Detrás de este estallido urbano se registran casi siete años ininterrumpidos de gestión del intendente Mariano Gaido.

Al frente del Palacio Municipal, desde diciembre de 2019, Mariano Gaido “logró imprimirle a la ciudad una marca fuertemente enfocada en la modernidad, la infraestructura sostenible y la diversificación económica”, nos cuenta uno de los operadores inmobiliarios que hoy administra una carpeta de inversiones por más de 100 millones de dólares en la capital de la Gran Metrópoli de Vaca Muerta.

El desarrollo de más de 35 kilómetros integrados de Paseo Costero, la histórica regularización de asentamientos y los loteos con servicios con fondos propios conviven con una visión que trasciende la obra de asfalto tradicional.

El gran emblema de esta época es el Polo Científico Tecnológico, concebido junto a grupo de empresarios nacionales, la petrolera YPF junto a otras operadoras; La Universidad Nacional del Comahue y otras del sector privado para consolidar el polo de desarrollo del conocimiento y transformar a Neuquén en una factoría de innovación técnica y tecnológica aplicada a la industria hidrocarburífera y la ciencia médica.

Nuevo perfil

Este nuevo perfil de ciudad invita inevitablemente a mirar al resto del mundo. Con la reciente presentación del nuevo Parque Industrial en Estados Unidos, la gestión comunal busca consolidar el espejo de Neuquén y Houston.

“La capital petrolera de Texas se erige como el modelo de desarrollo a replicar: una ciudad que supo apalancarse en los recursos naturales para estructurar un ecosistema corporativo, tecnológico y logístico de escala mundial”, nos comentó hace algunos días, Gastón Contardi, secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la municipalidad de Neuquén. “Hacia esa misma internacionalización apunta la capital neuquina mediante su nuevo Parque Industrial”, agregó.

El último viaje a Estados Unidos, compartido por empresarios locales, representantes del gobierno provincial, de la municipalidad de Neuquén y otros gobiernos locales; fue una de las mayores apuestas institucionales de la Argentina en el exterior.

Gobernar una ciudad, como Neuquén, que crece a un ritmo vertiginoso requiere una sintonía fina e inédita entre los distintos niveles del Estado.

“El gran activo político e institucional con el que Neuquén llega a este aniversario es el trabajo en equipo y coordinado entre el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa”, nos comenta Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN y hombre de máxima confianza de ambos mandatarios .

“A través de una alianza estratégica que prioriza la gobernabilidad y el equilibrio fiscal, provincia y municipio absorben de manera conjunta las demandas de infraestructura social, vivienda y servicios básicos que la llegada diaria de nuevas familias exige”, agregó.

Claudio Espinoza

“Con las cuentas ordenadas y proyectos de financiamiento cruzado, la tarea que llevan adelante Figueroa y Gaido se concentra en mitigar las desigualdades del crecimiento acelerado, asegurando que el derrame de Vaca Muerta dote de conectividad a la capital pero también se extienda con justicia al interior provincial”, concluyó.

Neuquén llegó a sus primeros 122 años no solo festejando su pasado de pioneros, sino gestionando con pulso firme el destino metropolitano que el país entero ya le asigna.