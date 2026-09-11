El circuito de Madring ya tuvo su primer accidente: el tremendo impacto que preocupó en la Fórmula 2

El circuito de Madring no tardó en registrar el primer accidente. Las imágenes fueron impactante sobre lo que ocurrió con el piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak , en la Fórmula 2, siendo la primera bandera roja para un circuito que parecía peligroso en primera instancia, tal como lo adelantó Pierre Gasly este viernes.

El fuerte choque se generó en la curva 19, lugar en el que perdió el lugar del monoplaza, no logró girar y terminó impactando de frente con el muro de contención que, al igual que el circuito de Mónaco , está cerca de la pista. Debido al impacto, el auto se incendió y tuvieron que hacer una limpieza profunda para quitar el aceite derramado en la zona, un proceso que demoró y detuvo la carrera por más de 30 minutos.

De esta manera, rápidamente llegó la primera bandera roja de un fin de semana que promete varias. Afortunadamente, el piloto no sufrió daños mayores, salió caminando por sus propios medios y solo se trató de un daño material.

Con Colapinto sin arriesgar demasiado, la F1 no tuvo accidentes

La Fórmula 1 logró salir ilesa de la temerosa primera prueba que proponía el nuevo circuito de Madring, un trazado que había generado preocupación en distintos pilotos durante las pruebas virtuales en simulador. A diferencia de la F2 donde hubo un choque impactante, los monoplazas terminaron la práctica al límite pero sin choques, en una práctica en la que empezaron a conocer en primera persona cuáles son las sensaciones del circuito.

En una práctica donde se registraron distintas situaciones en las cuales monoplazas taparon a otros, o frenadas tardías por el desconocimiento de la pista, principalmente en la curva Monumental, Franco Colapinto cerró su participación en el puesto 13° (1.35.933) , logrando salir del fondo de la tabla como lo había hecho en las primeras vueltas. Buen resultado para una práctica donde era clave no arriesgar por demás y empezar a conocer el circuito que debuta en el calendario.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero del pilarense, culminó la primera prueba en el puesto 12° de carrera, siendo la referencia de la escudería francesa que todavía no mostró el ritmo de Monza. Sin embargo, con el paso de las prácticas, se espera que ambos pilotos agarren confianza y escalen algunas posiciones para la jornada de clasificación y carrera.

Para Alpine, una jornada positiva con resultados afuera del top 10 que se dan por una mezcla de rendimiento en su auto y el cuidado por el temor de no impactar en un circuito prácticamente desconocido.

La grilla completa de la FP1

George Russell 1:34.077 Andrea Kimi Antonelli 1:34.363 Charles Leclerc 1:34.536 Lewis Hamilton 1:34.620 Max Verstappen 1:34.703 Lando Norris 1:34.947 Arvid Lindblad 1:35.033 Oscar Piastri 1:35.148 Nico Hulkenberg 1:35.529 Liam Lawson 1:35.539 Gabriel Bortoleto 1:35.652 Esteban Ocon 1:35.834 Franco Colapinto 1:35.933 Pierre Gasly 1:36.244 Fernando Alonso 1:36.473 Oliver Bearman 1:36.853 Carlos Sainz 1:36.870 Yuki Tsunoda 1:36.939 Lance Stroll 1:37.254 Alex Albon 1:37.591 Sergio Pérez 1:38.150 Valtteri Bottas 1:38.818

El cronograma para el fin de semana

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO-

8.30 - 09.30 horas. -FINALIZADO- Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

7.30 a 8.30 horas. Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre