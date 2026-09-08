Dibu Martínez, otra vez entre los mejores del mundo: fue nominado a los premios Yashin

El arquero que llegó hace semanas al Chelsea de Inglaterra, fue nominado por lo hecho en la última temporada con Aston Villa y la Selección argentina. Cuándo será la premiación.

Una vez más, Emiliano 'Dibu' Martínez fue nominado por la revista France Fotball, para batallar por el premio Yashin que destaca al mejor arquero del mundo en la temporada. Este martes por la mañana se conoció públicamente que el arquero fue nominado por sus actuaciones en la última temporada, donde era parte del Aston Villa , club en el que brilló para ganar la Europa League , y disputó una final del mundo con la Selección argentina .

El arquero que ya ganó esta distinción en 2023, año posterior a la obtención de la Copa del Mundo 2022, y también en 2024, tendrá varios rivales de la elite en la nómina: David Raya , Unai Simón , Joan García (España), Yasine Bounou (Marruecos), Thibaut Courtous (Bélgica), Matvey Safonov que brilló con París Saint-Germaín (Rusia), Vozinha de Cabo Verde, Edouard Mendy (Senegal) y el suizo Gregor Kobel.

El mismo se entregará en la ceremonia de entrega del Balón de Oro , programada para el lunes 26 de octubre. El evento será en el The London Palladium , Inglaterra, por lo que será la primera ceremonia que se lleve a cabo fuera de Francia.

El resto de los nominados por categoría

Directores técnicos nominados

Mikel Arteta (Arsenal de Inglaterra)

Luis de la Fuente (Selección de España)

Unai Emery (Aston Villa)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Vincent Kompany (Bayern Múnich)

Mejores clubes nominados

Arsenal de Inglaterra

Bayern Múnich de Alemania

Bodo/Glimt de Noruega

Flamengo de Brasil

Paris Saint-Germain de Francia.

Mejores talentos del año

Pau Cubarsí (España)

Lamine Yamal (España)

Kerim Alejbagovic (Bosnia)

Ayyoub Bouaddi (Marruecos)

Yan Diomandé (Costa de Marfil)

Lennart Karl (Alemania)

Eli Junior Kroupi (Francia)

Warren Zaïre-Emery (Francia)

Johan Manzambi (Suiza)

Ibrahim Maza (Argelia)

El show del Dibu Martínez en el clásico ante el Arsenal: patada en la cara y atajadas top

El Dibu Martínez fue una de las figuras del Chelsea pese a la derrota 2-1 ante Arsenal, en su regreso al Emirates Stadium, donde pasó una década antes de consolidarse en la élite. El arquero argentino tuvo una actuación destacada y evitó que el conjunto de Mikel Arteta ampliara la diferencia, aunque los Blues terminaron sufriendo su primera caída tras los triunfos ante Fulham y Brighton.

La tremenda patada de Gabriel que lo dejó malherido

El encuentro comenzó con un fuerte susto para el marplatense. Después de quedarse con una pelota dentro del área, recibió una patada involuntaria de Gabriel Magalhaes, cuyo botín impactó directamente contra su rostro. Martínez necesitó atención médica durante varios minutos, pero pudo continuar en cancha y rápidamente volvió a ser protagonista bajo los tres palos.

¡ASISTENCIA MÉDICA PARA EL DIBU MARTÍNEZ EN EL DERBI DE LONDRES! El arquero argentino recibió un patadón sin intención de Gabriel y el juego debió detenerse.



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Chelsea había comenzado arriba en el marcador gracias a Morgan Rogers, pero los Gunners reaccionaron y encontraron espacios para ponerlo contra las cuerdas. A los 18 minutos apareció nuevamente el campeón del mundo, que respondió con una espectacular atajada ante Bukayo Saka. El delantero inglés había sacado un remate peligroso y el golero se estiró para desviarlo y mantener la ventaja visitante.

Sin embargo, cinco minutos después llegó el empate rival. Kai Havertz recibió cerca de la puerta del área, se acomodó para su pierna izquierda y sacó un remate bajo que ingresó junto al palo. El artillero alemán, además, cumplió con la conocida ley del ex frente a su antiguo equipo y dejó el encuentro igualado antes del descanso, luego de una primera mitad de mucha intensidad.

Del gol de Odegaard que no pudo evitar a la gran atajada ante Saka

El comienzo del complemento volvió a encontrar al Arsenal golpeando rápido. Apenas cinco minutos después del descanso, Martin Odegaard tomó el balón dentro del área y definió ante el surgido en Independiente para dar vuelta el resultado. Chelsea quedó obligado a buscar nuevamente el empate, mientras el conjunto local aprovechaba los espacios para intentar sentenciar el partido mediante ataques rápidos y transiciones.

En ese tramo apareció nuevamente la mejor versión del campeón del mundo. A los 68 minutos, Saka volvió a probar con un remate cruzado desde la derecha, pero Martínez realizó una gran estirada para enviar la pelota al córner. Apenas tres minutos más tarde volvió a salvar a los Blues, cuando encontró el balón sobre la línea después de un centro y evitó lo que parecía el tercer tanto del conjunto londinense.

El resultado terminó siendo un golpe para el equipo dirigido por Xabi Alonso, que había comenzado la temporada con dos victorias consecutivas y ahora sufrió su primera derrota. Los de Mikel Arteta, por el contrario, consiguieron mantener su puntaje ideal y celebraron un triunfo importante en el derbi londinense, en un partido en el que tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja.

La jornada tuvo un significado especial para el Dibu por regresar al estadio donde comenzó su camino profesional en Inglaterra: llegó al Chelsea desde Aston Villa por poco más de 10 millones de dólares y esta fue su segunda titularidad consecutiva, por lo que pese a la derrota volvió a dejar buenas señales. Su próximo desafío será ante Hull City, donde buscará seguir consolidándose como el arquero elegido por Alonso.