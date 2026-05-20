El tremendo golazo de Emiliano Buendía para salir campeón de la Europa League

El mediocampista argentino se consagró junto a Dibu Martínez y quiere estar en la lista definitiva para el Mundial 2026.

Emiliano Buendía es uno de los pocos futbolistas que tiene chances de ir al Mundial 2026 y pelea por su lugar en estos últimos partidos de la temporada. Este miércoles, en la final de la Europa League , anotó un golazo de zurda para el Aston Villa , que le ganó 3 a 0 al Friburgo de Alemania y se consagró campeón.

Junto con Dibu Martínez, los marplatenses hicieron historia en el conjunto villano ganando un título importante, que además les permite acceder a la Supercopa de Europa. Además, el equipo ya estaba clasificado a la Champions del año que viene por la buena ubicación en la Premier League.

El volante argentino está en un gran momento y lo demostró tanto en el ámbito doméstico como en el torneo internacional.

Aston Villa fue el que más y mejor intentó desde un primer momento, aunque hubo tramos de paridad con escasas llegadas a las áreas.

Fue hasta los 41' del primer tiempo, cuando Youri Tielemans abrió el marcador para el Villa con una volea a la salida de un córner con jugada preparada.

En el final del primer tiempo, Buendía recibió cerca del área, controló y metió un zurdazo al palo derecho del arquero, cuyo volada solo hizo más lindo el gol.

Embed ¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Ya en el complemento, el propio número "10" asistió para el tercer tanto de su equipo.

Desbordó por izquierda y asistió a Morgan Rogers para el 3 a 0 que terminó de liquidar el pleito antes de cumplirse el cuarto de hora del segundo tiempo.

Embed BRILLA EMILIANO: Buendía se generó el espacio y asistió a Morgan Rogers para el ¡3-0! de Aston Villa sobre Friburgo. ¿FINAL LIQUIDADA?



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Buendía se puede meter en la lista de Scaloni

La nómina de 26 jugadores con la que Argentina buscará defender el título en el Mundial 2026 se conocerá en los próximos días. Lionel Scaloni tiene algunas pocas dudas y esta actuación de Emiliano Buendía lo acerca a integrar la lista.

"Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad que me gané con mucho trabajo para poder disfrutar de esto. Estoy muy feliz por poder ayudar al equipo principalmente, con el gol, con la asistencia. Cada miembro de este equipo y de este club merecía una noche como esta", declaró el jugador apenas terminada la final de este miércoles a ESPN.

Además, destacó la importancia de Dibu Martínez como compañero: "Desde que llegué es una persona muy especial para mi, más allá de lo futbolístico, como persona, como humano es un grande. Me ayudó un montón y estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Hoy podemos disfrutar juntos".

Consultado por la selección, el argentino finalizó "ya veremos".

El volante ofensivo fue el futbolista con más goles y asistencias en toda la Europa League. Fueron 10 en total sobre 15 partidos disputados.