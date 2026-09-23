El inesperado pedido del Chiqui Tapia a la dirigencia de River

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hizo una solicitud durante la reunión de Comité Ejecutivo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Tapia , le pidió a River que no le cobren el alquiler del estadio Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina .

Según un documento institucional de la máxima autoridad del fútbol argentino, se le requirió al "Millonario" que ese canon sea donado a una entidad benéfica. El pedido fue de Tapia a Ignacio Villarroel , vicepresidente primero del club. El alquiler del estadio cuesta casi 500.000 dólares.

El pedido está documentado en la página web de la Liga Profesional , en un resumen de lo que dejó la reunión del Comité Ejecutivo a la cual River volvió a participar por primera vez desde marzo de este año.

El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre, (dada la repercusión y magnitud mundial del evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia", reza en el sitio oficial.

Por el momento, el club de Núñez no dio una respuesta definitiva a la propuesta de la AFA. Cabe recordar que, además del Argentina - Benin del 6 de octubre, se espera que el sábado 3 se juegue el duelo ante Burkina Faso también en el Monumental.

La AFA recibió los reclamos de River para el fútbol argentino

En su vuelta a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, River presentó un documento planteando diferentes cambios para el fútbol argentino, entre los que se incluye la disminución de equipos en Primera.

A través del sitio de la Liga Profesional, la AFA comunicó sobre este hecho: "El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2.º, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité)".

A su vez, explicaron cómo fueron tomadas las medidas internamente: "Van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación".

¿Cuándo se venden las entradas para la despedida de Lionel Messi?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cambio de fecha para la venta de entradas de los dos últimos amistosos internacionales de la Selección argentina ante Burkina Faso y Benín.

La fecha de comercialización para adquirir las localidades del estadio Monumental —River— se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a partir del horario antes estipulado, desde las 18:00 horas.

La AFA había establecido que para dicha operación, se podría acceder este martes 22, desde las seis de la tarde con entradas que cuestan desde los 90.000 pesos hasta los 480 mil pesos.

La Selección argentina vivirá una fecha FIFA histórica al tratarse de la despedida de Messi, luego de 21 años representando a los colores nacionales, la cual se dará en el marco del tercer amistoso a disputarse en esta ventana, el cual tiene como fecha pactada el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.