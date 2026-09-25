Gran clasificación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán: se metió en Q3 y larga entre los 10 mejores

El piloto de la escudería Alpine superó con creces la Q1, se metió por la ventana a la Q3 en la última vuelta y consiguió una buena posición para la carrera. Los horarios del GP.

Franco Colapinto mostró una importante progresión en e l Gran Premio de Azerbaiyán teniendo un avance en la clasificación de las prácticas libres hasta llegar a la Qualy, prueba en la que se mostró sólido y terminó consiguiendo una buena posición para la carrera que tendrá lugar este sábado.

Con un rendimiento parejo en el complejo circuito de Bakú, Colapinto se metió en el puesto 10° para la final del sábado. Sin embargo no le alcanzó en la lucha interna con Pierre Gasly que terminó por encima de él en el puesto 7° , una superioridad que quedó demostrada durante las distintas pruebas.

En la Q1 no hubo sobresaltos para Franco y logró avanzar a Q2, instancia en la que si le costó. Cuando parecía que se quedaba afuera y no lograba entrar en la clasificación para la Q3, abrió una vuelta a falta de poco más de 10 segundos y sin remolque, luego de ayudar a su compañero, se metió en el puesto 10° para batallar con los mejores monoplazas de la categoría. La sorpresa de esta prueba fue el rendimiento de Carlos Sainz con Williams metiéndose en la última instancia de clasificación, algo que no había logrado en el año.

En Q3 le costó un poco más. Mientras intentaba abrir una vuelta rápida para escalar en las posiciones más altas, sufrió un pequeño despiste que terminó afectando en su rendimiento y por lo que terminó teniendo su vuelta rápida cuando el cronómetro estaba en cero. Con el tiempo obtenido en carrera, el piloto consiguió el décimo lugar de la grilla.

Franco había iniciado el GP con un puesto 18° en la primera práctica, mejoró para la segunda con una fuerte puesto 11°, y ya este sábado, en la FP3, logró meterse en la última plaza del top ten, es decir en el puesto 10°. En la qualy, repitió este último resultado.

WELL DONE FRANCO pic.twitter.com/Om7aZEX2x6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 25, 2026

Más allá de lo hecho por los pilotos de la escudería francesa, la grilla fue liderada por George Russell, y seguido por Charles Leclrec y Óscar Piastri que completaron el podio, siendo los mejores posicionados para largar en la carrera final que tendrá lugar este sábado desde las 8 am

Cómo terminó la clasificación

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Arvid Linblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valteri Bottas (Cadillac)

El cronograma completo para el fin de semana: los resultados de Colapinto

Jueves 24 de septiembre

Prácticas 1: Puesto 18°

Práctica 2: Puesto 11°

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3 : Puesto 10°

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 horas.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.