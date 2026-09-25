Messi mostró detalles de la camiseta que usará en su despedida de la Selección: la delicadeza que la hace única

El '10' hizo una campaña de fotos y las compartió en sus redes sociales. Los detalles especiales para una jornada más que emotiva.

Se sabe que el martes 6 de octubre será especial cuando el seleccionado ingrese al campo de juego del estadio Monumental de River para enfrentar a Benín. Con el paso de los minutos empiezan a conocerse detalles sobre el evento que promete ser emocionante, como la camiseta que usará el '10' en ese encuentro honorífico. En sus redes, compartió detalles desconocidos de la camiseta.

Hace algunos días había mostrado un pequeño video donde mostraba la parte trasera de la casaca, pero este viernes mostró una campaña de imágenes que enamoró a los hinchas.

Los memes por el colapso de la venta de entradas para la despedida de Messi.

Celeste, con una única franja blanca en el medio y detalles dorados que la hacen aún más especial. De fondo, casi pasando desapercibido, el sol de la bandera argentina.

No solo eso es un símbolo especial, sino que uno de los detalles está en la decisión de que no se exhiba el logo de la empresa de las tres tiras en el frente sino que sea reemplazado por la marca 'Messi', que lo ha acompañado durante su carrera en botines, ropa, etc.

Las fotos

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Colapsó la venta de entradas para la despedida de Messi

El 6 de octubre en el Estadio Monumental se jugará el amistoso de la selección argentina ante Benín, encuentro que será la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. La expectativa de la gente por sacar las entradas llevó al rápido colapso de la web.

Las entradas se pusieron en venta este jueves a partir de las 18 hs en la web de deportick.com, pero los usuarios reportaron en las redes sociales que segundos después del horario, la página ya marcaba más de una hora de espera.

Los mejores memes del colapso de la web para la despedida de Messi

El colapso de la página generó un sinfín de memes en las redes sociales, con los usuarios tomándose con humor el quedarse fuera del partido contra Benín.

yo mirando el más de una hora en deportick con 99% de fe pic.twitter.com/cR8ZsA5Cp5 — julibre (@pleasingnouis) September 24, 2026

Yo: le voy a regalar la entrada para el último partido de Messi en la selección a mi papá

Deportick: pic.twitter.com/grKiAPu7yz — Agus (@agusb_98) September 24, 2026

pic.twitter.com/Dfdv4SpB7h — CCW EN UNICLUB SOLD OUT (@soytarufa) December 18, 2022

Yo llegando primero en la fila de Deportick pero era para estacionamiento. pic.twitter.com/uMTdRQsMD8 — LINEMAN de la LPF (@linemanlpf) September 24, 2026

Like si no vas a poder ir a la despedida de Messi porque Deportick de tira mas de una hora pic.twitter.com/rLigOhi0vN — Expe (@Expefutbol) September 24, 2026

Lionel Scaloni paró un equipo para el primer amistoso de la selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas de la "Albiceleste" por primera vez desde la finalización del Mundial. El oriundo de Pujato continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los once elegidos en el entrenamiento de la “Albiceleste” en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.

Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El miércoles 3 de octubre jugará ante Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, contra Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi.