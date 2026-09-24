El ex jugador de River que fue detenido por robarle el arma a una policía
Un ex futbolista del Millonario, que llegó a ser una de las grandes promesas del fútbol argentino, vive un difícil presente.
Ezequiel Cirigliano, ex jugador de River y que supo ser una de las grandes promesas del fútbol argentino, vive un difícil presente, y fue detenido este jueves por robarle el arma a una policía. El incidente ocurrió en una poste de vigilancia en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero.
Según los primeros informes del caso, el ex futbolista habría forcejeado con una agente de la Unidad de Policía de Prevención Local y llegó a quitarle el arma, para luego retirarse corriendo. Finalmente, el objeto fue recuperado y se arrestó a Cirigliano. Todavía resta una reconstrucción más detallada de lo que ocurrió.
Este no es el primer incidente de Cirigliano, que en 2022 fue acusado de haber efectuado disparos con un arma de fuego en la vía pública y de ingresar al patio de una vivienda. Por este hecho, estuvo más de 50 días detenidos.
La dura confesión de su madre en 2022
"Tengo mucho miedo, si mi hijo sigue detenido ahí se va a morir”, fue la cruda confesión de Flavia, la madre de Ezequiel Cirigliano, mientras estuvo detenido en 2022 por casi dos meses.
“Si él tenía ese arma estoy segura de que se quería hacer daño a él mismo. A lo primero se dijo que quería robar, eso ya fue demostrado de que no", declaró en diálogo con C5N la madre del ex jugador que llegó a ser capitán del Millonario.
“Sufre depresión hace más de 10 años. Desde la pandemia para acá que no la puede manejar. En diciembre tuvimos que ponerle una psiquiatra que lo medicó, él se puso bien y pudo irse con su mujer y la nena a jugar a Italia pero a los dos meses abandonó todo y se vino a mi casa, solo. Se tiró en una cama y dijo que no quería jugar nunca más”, agregó.
Así fue la carrera de Cirigliano
Cirigliano debutó en primera división de River con 18 años en abril de 2010, de la mano del director técnico Leonardo Astrada, pero fue durante la breve estadía en la Primera B Nacional en la que el futbolista se afianzó en el equipo, al punto de portar varias veces la capitanía dentro de un plantel que tenía futbolistas de trayectoria como Jonatan Maidana y Leo Ponzio.
Por entonces se lo comparaba con Javier Mascherano y el propio Ponzio no dudó en considerarlo como un futuro "jugador de selección", algo que sólo pudo cristalizarse en etapa de juveniles (disputó los Mundiales Sub 17 en 2009, Sub 20 en 2011 y fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2011).
Después de figurar en carpeta de grandes clubes como Manchester United y Manchester City, en julio de 2012, fue transferido a préstamo a Hellas Verona de Italia.
Regresó a mediados de 2014, cuando Marcelo Gallardo tomó la conducción técnica "millonaria", y no volvió a tener continuidad, eclipsado por el tucumano Matías Kranevitter. En 2015 marchó nuevamente cedido al Dallas de Estados Unidos y su carrera ingresó en una etapa descendente.
Pasó por Tigre, Atlético Tucumán, Atlético Zacatepec, de la segunda división de México, San Luis de Quillota (Primera B de Chile) y finalmente en Godoy Cruz, donde jugó apenas 23 minutos, los últimos de su carrera, en un empate con Rosario Central, el 2 de marzo de 2021.
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