Durísima sanción de la FIA a Colapinto tras su choque con Gasly

Los comisarios responsabilizaron al argentino por el accidente con Gasly en Bakú y trasladaron el castigo a la próxima fecha.

La FIA sancionó a Franco Colapinto por el fuerte accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Azerbaiyán y determinó que el piloto argentino perderá cinco posiciones en la grilla de largada del GP de Malasia , próxima presentación de la Fórmula 1 en el circuito de Sepang .

Los comisarios habían aplicado inicialmente una penalización de 10 segundos por la maniobra que desencadenó el choque con Pierre Gasly y terminó involucrando también a Lando Norris . Sin embargo, como Colapinto abandonó la carrera y no pudo cumplir el castigo en pista, la sanción fue transformada en una pérdida de cinco lugares para la siguiente competencia en la que participe.

La resolución llegó después de analizar los videos del incidente, los registros de tiempos y las cámaras a bordo de los monoplazas. Según el documento oficial, Colapinto se aproximó a Gasly desde atrás durante el relanzamiento, frenó demasiado tarde y entró a la curva 1 a una velocidad que no le permitió completar la maniobra de manera controlada.

El argentino se pasó de largo e impactó contra el lateral izquierdo del auto de su compañero. A partir de ese contacto, Gasly terminó chocando con Norris y ambos quedaron fuera de competencia. Colapinto consiguió regresar lentamente a boxes, pero los daños de su Alpine también obligaron al equipo a retirar el monoplaza.

La FIA responsabilizó a Colapinto por el accidente

El punto principal de la resolución fue la responsabilidad atribuida al piloto argentino. Los comisarios consideraron a Colapinto “total o predominantemente culpable” de la colisión y determinaron que no hubo intervención de otro corredor que justificara aplicar un criterio más permisivo por tratarse de la primera curva después de un relanzamiento.

La sanción estándar por provocar una colisión era de 10 segundos, pero el abandono impidió aplicarla durante la carrera. Por ese motivo, y de acuerdo con el reglamento vigente de la FIA, se convirtió en cinco puestos de penalización para la próxima parrilla.

Colapinto ya había asumido la responsabilidad inmediatamente después del accidente. Cuando desde boxes todavía analizaban una posible reparación, respondió por radio: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Poco después volvió a disculparse y explicó qué había ocurrido en la frenada: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

La maniobra generó además fuertes repercusiones después de la carrera. Norris reclamó un castigo todavía mayor y sostuvo: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.

Max Verstappen, en cambio, consideró excesiva esa posibilidad. “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado”, señaló.

Finalmente, la FIA optó por la penalización deportiva prevista en el reglamento. De esta manera, cualquiera sea el resultado que consiga Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Malasia, deberá retroceder cinco posiciones en la grilla de largada de Sepang.