Un campeón del mundo con España trató a la Argentina de "antifútbol": las fuertes frases

Un futbolista de renombre fue duro en sus declaraciones contra la Scaloneta por su postura en la final del Mundial 2026.

La Selección de España tuvo un rendimiento insoslayable en la final de la Copa del Mundo 2026 que no le dieron chances a la Argentina, en dos contextos distintos: llegaba sin tanto descanso debido a los tiempos extras que disputó, algunos futbolistas tocados, y una supremacía futbolística de los europeos que era la gran candidata. El combinado nacional apostó por emparejarlo desde la garra, algo que no gustó en el rival.

A poco más de dos meses de aquella final mundialista, los jugadores españoles todavía se están haciendo eco de la postura que adoptaron los dirigidos por Lionel Scaloni y que entonces contaban con la presencia del capitán Lionel Messi, un baluarte más que importante y en vigencia a pesar de sus 39 años. Hace algunas horas, un futbolista que jugó la final del torneo fue duro en sus declaraciones sobre lo hecho por la albiceleste en el duelo decisivo.

“Lo que todo el mundo vio al final. Parecía que se les permitía más. No por figuras que pudieran estar en el equipo, a mí me dan igual los nombres. Lo llega a hacer otro equipo y creo que no se le habría permitido tanto. Es una imagen un poco fea. En varios partidos se vea esa agresividad antifútbol. No es fútbol eso”. Quien esbozó esa frase sobre el desempeño de Argentina en la final fue Aymeric Laporte, el defensor que tuvo un tenso cruce con Nicolás Otamendi.

Sobre el mismo tema, agregó: “Me molestaba ver esa imagen dentro del fútbol. Siempre estamos luchando, implementando el VAR, que cada toque… De repente había empujones más fuertes de lo debido. Se les permitía un poquito más. Algo polémico de lo que no quiero hablar más”.

Sobre su cruce con Otamendi, que lo trató de llorón, dijo: “Me imagino que quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el Manchester City, muy amigos. Súper buen tío. Adentro parece el más cabrón, pero por fuera, muy buen tío”.

La Selección Argentina le ganó a Bolivia 4 a 0: todos los goles

La Selección Argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, abrió su fecha FIFA con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en un amistoso internacional.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni en el primer amistoso, que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, los hicieron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El primer gol lo hizo a los 19 minutos de la primera mitad Lautaro Martínez, quien recibió tras un buen pase en profundidad del mediocampista Alexis Mac Allister y, luego de que la pelota le quedara atrás por chocarle con el taco, pudo acomodarse para abrir el marcador con un muy preciso remate cruzado.

Solo 10 minutos después, cuando estaba por cumplirse la media hora de juego, Paz estiró la ventaja con una exquisita definición al picar la pelota por encima del arquero boliviano Guillermo Viscarra. El actual jugador del Como de Italia había quedado solo tras una increíble asistencia del mediocampista Exequiel Palacios.

Sobre el final de la primera mitad, el delantero Julián Álvarez pudo haber estirado la ventaja a quedar mano a mano con el arquero rival, pero tardó mucho en definir.

Ya en la segunda mitad, la Selección argentina selló la goleada primero con el gol de cabeza de Romero tras un muy buen tiro de esquina de Paz, mientas que a los 41 del complemento López convirtió el 4-0 definitivo con una definición bien de goleador dentro del área.

La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 21 contra Burkina Faso, mientras que el martes 6 de octubre será la gran despedida de Lionel Messi, en el amistoso ante Benín.

La síntesis del partido entre la Selección Argentina y Bolivia

Amistoso internacional

Argentina 4 – 0 Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Roberto Carlos Fernández, Marcelo Torrez, Efrain Morales, Diego Arroyo, Yomar Rocha; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Jesús Maraude y Miguelito. DT: Oscar Villegas.

Goles en el primer tiempo: 19m. Lautaro Martínez y 29m. Nicolás Paz (A).

Goles en el segundo tiempo: 9. Cristian Romero y 41m. José Manuel López (A).

Cambio en el primer tiempo: 43m. Leonardo Viviani por Diego Arroyo (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. José Flores por Ramiro Vaca (B), 11m. Leonardo Balerdi por Cristian Romero, Valentín Barco por Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono por Nicolás Paz (A), 27m. Oscar López por Robson Matheus (B), 29m. Santiago Simón por Agustín Giay, Ezequiel Fernández por Alexis Mac Allister y José López por Lautaro Martínez (A), 35m. Leonel Flores por Exequiel Palacios y Valentín Gómez por Lisandro Martínez (A) y 38m. Luis Haquín por Jesús Maraude, Rai Lima por Héctor Cuellar, Diego Medina por Roberto Carlos Fernández y José Martínez por Miguelito (B).