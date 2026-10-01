El neuquino Agustín Pérez Tapia brilló y Peñarol arrancó la Liga bajando al campeón

El base de Peñarol se destacó en el triunfo ante Gimnasia de Comodoro por 62 a 57 en la noche del miércoles.

Agustín Pérez Tapia arrancó la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet con una actuación que invita a ilusionarse. El neuquino fue el máximo anotador de Peñarol en el debut y una de las figuras del equipo marplatense, que derrotó 62-57 nada menos que a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el último campeón del certamen.

En el Polideportivo Islas Malvinas , el conjunto dirigido por Leandro Ramella comenzó la temporada 2026/27 con una victoria de peso.

Y en ese triunfo tuvo mucho que ver Pérez Tapia, que terminó la noche con 16 puntos y 7/10 en tiros de campo , además de convertirse en uno de los principales referentes ofensivos del local.

Un desarrollo cerrado

El partido estuvo marcado por la paridad y los bajos porcentajes de efectividad. Peñarol tampoco tuvo una buena noche desde el perímetro y terminó con apenas 2 triples convertidos sobre 22 intentos, pero encontró otras vías para lastimar al campeón y sostuvo el partido desde la defensa.

Pérez Tapia apareció justamente en ese contexto. El neuquino fue tomando protagonismo a medida que avanzaron los minutos y terminó siendo el goleador del equipo. Lo acompañó Andrés Jaime, quien aportó 12 puntos y 8 rebotes, mientras que del lado de Gimnasia el máximo anotador fue Martiniano Dato, con 15 unidades.

Peñarol tuvo un buen arranque y se llevó el primer cuarto por 17-14. Gimnasia reaccionó en el segundo parcial con su oficio y consiguió pasar al frente, aunque el local cerró mejor para irse al descanso con una mínima ventaja de 30-29.

La cuenta oficial de la LNB reflejó uno de los dobles del neuquino en sus videos.

La diferencia comenzó a aparecer en el tercer cuarto. Con una defensa intensa y mayor protagonismo de sus principales jugadores, el local logró sacar una luz importante a partir de un parcial de 14-6 y llegó al último capítulo arriba 44-35.

El campeón no se dio por vencido y volvió a meterse en partido durante el cuarto período. Gimnasia llegó a acercarse a tres puntos y obligó al conjunto marplatense a jugar con máxima concentración los minutos finales. Peñarol respondió desde la defensa y terminó asegurando el triunfo desde la línea de libres.

Para Pérez Tapia, la noche tuvo además un significado especial. El neuquino continúa en Peñarol después de haber sido confirmado para la temporada 2026/27, luego de una campaña anterior en la que el equipo terminó construyendo una base que decidió mantener para el nuevo torneo.

El perimetral formado en Neuquén ya tiene experiencia como campeón de la Liga Nacional: en 2023 fue parte del plantel de Quimsa que conquistó el título tras derrotar a Boca en la final. Su recorrido incluye además pasos por Pérfora, San Isidro, Centro Español, Argentino de Junín, San Lorenzo y San Martín de Corrientes.

Ahora, en su regreso a Peñarol, empezó la temporada con protagonismo. 16 puntos ante el campeón y una victoria para abrir el torneo fueron la carta de presentación de un neuquino que volvió a demostrar que puede ser una pieza importante en la máxima categoría del básquet argentino.