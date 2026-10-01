Scaloni contó quién podría llevar la '10' en la Selección en la era post Messi: "Si quiere, bienvenido sea"

El entrenador del seleccionado dio detalles sobre la decisión que tomará sobre el mítico dorsal que dejará el capitán tras su retiro.

La Selección argentina dio un show ante Bolivia , seleccionado que intentó contener a la subcampeona del mundo con una estrategia para marcar con los dientes apretados y un bloque muy ajustado en sus líneas pero no surtió efecto por la jerarquía de los futbolistas. Con sus herramientas, el combinado nacional logró imponerse con creces y consiguió una victoria sin Messi, quien a partir del martes 6 será historia en la albiceleste.

Detrás del retiro del capitán del seleccionado hay una cuestión que aún tiene cosas por definirse: quién utilizará la mítica '10' de la Selección , que supieron usar Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y el propio Messi. Un número más que significativo en el seleccionado, por lo que será importante hacer una buena elección para el reemplazante del astro rosarino.

Luego de la victoria holgada del seleccionado, el entrenador Lionel Scaloni , que tiene el deseo de llegar a un acuerdo con la AFA para seguir como entrenador, habló sobre quién podría utilizar ese dorsal.

“La número 10 en estos partidos no. Hasta el 6 la va a usar Leo. A partir de la siguiente fecha ya veremos a quién se la damos. Hay un montón de chicos que la pueden llevar. Antes de oficializar se lo diremos al jugador. Y si quiere, bienvenido sea”, contó.

Por otra parte, agregó sobre la llegada de nuevos jugadores: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, todavía más para un entrenador de selección. Se nota en la cara de los chicos todo lo que genera poder jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta. Ellos son privilegiados”.

Scaloni habló de su continuidad y reveló quiénes serán los nuevos capitanes de la Selección Argentina.

Además, sumó: “Es un orgullo poder darles la oportunidad a estos chicos. Creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, exprimirse sabiendo que antes había momentos en los que jugar con esta camiseta costaba un poco más. Ahora es un buen momento para que puedan exprimir su potencial”.

Para cerrar, volvió a destacar a Messi: “Leo es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de juntar pases, de llegar al arco como equipo. Es una identidad de esta selección, más allá de quién esté. Con él la cosa cambia, pero la identidad está. El desafío es seguir jugando de esta manera. Puede haber matices, pero la esencia es siempre la misma, a través de la pelota”.

El golazo de Nico Paz para poner el 2 a 0 de la Selección Argentina

Nico Paz amplió la ventaja de la Selección Argentina ante Bolivia y convirtió el 2-0 en el amistoso disputado este miércoles. El mediapunta del Como apareció a los 29 minutos del primer tiempo para marcar el segundo tanto de la Albiceleste.

El gol llegó en un tramo en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía el control del partido y manejaba la posesión con comodidad. Paz aprovechó la jugada para definir por arriba del arquero, luego de un pase magistral de Exequiel Palacios, y así darle mayor tranquilidad al conjunto nacional antes de la media hora.

Con el 2-0, Argentina pudo administrar el ritmo con una diferencia más amplia, mientras que Bolivia quedó obligada a adelantar líneas para intentar descontar. La aparición de Nico Paz volvió a darle protagonismo a uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse dentro de la estructura de la Selección.

Lautaro Martínez había anotado el primer gol para la Selección Argentina

Antes del tanto de Nico Paz, Lautaro Martínez había sido el encargado de abrir el marcador para la Selección Argentina. A los 19 minutos del primer tiempo, el delantero aprovechó una gran habilitación de Alexis Mac Allister, quedó mano a mano con Guillermo Vizcarra y definió con precisión para establecer el 1-0.

El gol tuvo además un valor simbólico para el atacante, que había convertido el último tanto argentino en el Mundial 2026 y volvió a aparecer en el inicio de este nuevo ciclo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su definición destrabó un encuentro que Argentina ya controlaba desde la posesión y la circulación.