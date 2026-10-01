Pierre Gasly reveló cómo quedó la relación con Colapinto tras el choque en Azerbaiyán

El piloto francés se confesó en conferencia de prensa, previo al Gran Premio de Malasia, y contó detalles del impacto que tuvo el incidente en Bakú.

Las repercusiones por el choque de Franco Colapinto en Azerbaiyán continúan. Hizo ruido con Lando Norris, quien tuvo fuertes declaraciones post carrera , e internamente en Alpine, por generar también el DNF de Pierre Gasly en una situación donde el equipo necesita sumar puntos para el campeonato de constructores.

En la previa del Gran Premio que se disputará este fin de semana en Malasia el francés no dudó en aclarar la situación con Franco, su compañero de escudería y reveló cómo vivió ese momento. Para aclarar la situación, no dudó en contar cómo está la relación entre ellos tras el incidente.

“En el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo. Así que sí, está todo bien”, afirmó Gasly en la conferencia de prensa oficial realizada en el Circuito de Sepang.

Por otra parte, destacó el gesto de pedir disculpas tras el error de manejo que privó al equipo de sumar unidades: "Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzas esa línea y frenas demasiado tarde, estás fuera de control, y simplemente fue desafortunado que yo fuera el auto contra el que terminó chocando”.

La importancia para sumar puntos en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores

La brecha se estiró a 15 puntos en el anterior GP con respecto a Racing Bulls, el equipo con el que compite directamente por el quinto lugar de la tabla de posiciones y qué sumó seis unidades por el séptimo puesto de Arvid Linblad. En medio de ese campeonato hay una suma millonaria de dólares en juego, por lo que es importante para cada escudería.

En su relato, habló sobre la necesidad de trabajar juntos para lograr ese lugar en la tabla: "Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante", aseguró.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. No quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Tenemos un buen auto, un ritmo fuerte y tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas", cerró.

La incendiaria respuesta de Franco a las duras declaraciones por el choque

Franco Colapinto quiere olvidar lo que sucedió en Azerbaiyán, con un toque innecesario provocado por un error de cálculo propio, que terminó generando su DNF y, también, el de su compañero Pierre Gasly y el británico Lando Norris. Más allá de que está a un paso de iniciar un nuevo GP en Malasia, todavía sigue haciéndose eco sobre esa situación y la furiosa declaración del piloto de McLaren.

En las últimas horas el bonaerense dialogó con The Race y habló sin escrúpulos sobre lo ocurrido en el último GP y las declaraciones de Lando. Mientras aceptaba las disculpas de su par, lanzó un dardo particular que resonó en el mundo de la máxima categoría.

Qué dijo Colapinto

El piloto de Alpine habló sobre las declaraciones de Lando y lanzó una frase fuerte: “Creo que actuó impulsivamente… sabe lo que provocan los comentarios porque él mismo lo sufrió. Probablemente fue el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, hace apenas unas temporadas. Así que me sorprendió mucho. Pero luego, por supuesto, pidió disculpas“.

En su relato, sumó: “Desafortunadamente, también recibió mucho odio por ello. Pero también sentí que era una situación delicada con el mundo exterior. Y por eso creo que debemos ser un poco más cautelosos con lo que decimos en privado. Y entiendo que en el fragor del momento se digan cosas así”.

Por otra parte, habló sobre los mensajes de odio: “Creo que siempre va dirigido a los argentinos, pero olvidamos que no viene solo de ellos. Viene mucho de ellos, estoy totalmente de acuerdo. No viene solo de ellos, y son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Y es malo, y se portan mal muchas veces, pero viene de todo el mundo y de muchas otras aficiones”.

“Espero que mejoren. Llevo mucho tiempo pidiéndolo. Para nosotros, los pilotos, es complicado controlarlo. Creo que somos nosotros los que no deberíamos hacerlo más. Pero también nos esforzamos mucho por mejorar la situación por nuestra cuenta. Porque lo intentamos; en mi caso, llevo hablando de esto desde el año pasado. Estoy haciendo todo lo posible, pero es difícil“, completó.

Las palabras para Briatore

“Claro que Flavio estaba enfadado. Todo el equipo estaba enfadado. No es una situación agradable. Y peor aún es ser quien la provoca. Es lo último que uno quiere como equipo. Claro que hay momentos en el equipo en los que todos están enfadados y al principio cuesta avanzar, pero siempre se encuentra la manera, y Flavio es un gran líder de equipo“, dijo en una entrevista desde el GP de Malasia.